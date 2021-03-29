北京未来三天晴朗回归

昨天，北京遭遇了本月以来第二次沙尘暴“袭击”。入夜后，随着风力减小，沙尘天气结束。预计今天上午，北京的大气能见度将恢复至8-10公里，不过下午受偏南风影响，有可能会出现沙尘回流。

受蒙古气旋和上游沙尘输送影响，京津冀昨日出现大范围沙尘天气。昨天早晨，北京上空风力逐渐增强，平均风力4、5级，阵风达到了7、8级，黄沙与大风相伴而至，空气中的PM10浓度显著升高。监测显示，昨天5时起，沙尘开始明显影响北京西北区域，7时覆盖至全市区域，PM10全市浓度达到2442微克/立方米， 8时达到2528微克/立方米的峰值浓度。到了11时，PM10仍维持在2029微克/立方米以上的极高浓度，大部分地区能见度在1至2公里，通州、房山、门头沟、丰台、大兴的部分地区能见度不足1公里。

此次沙尘暴对北京的主要影响时段在昨天早晨到上午。昨天中午至下午，随着沙尘带继续向东南移动，北京上空的PM10浓度下降较为明显，能见度明显好转。14时，全市PM10平均浓度为602微克/立方米，15时浓度降至318微克/立方米，为4级中度污染水平。傍晚至夜间，沙尘继续向东南移动后，北京上空仍有浮尘，但PM10浓度继续下降，空气质量为3-4级轻中度污染。入夜后，随着风力逐步减弱，沙尘天气结束。预计空气质量可改善至2-3级良至轻度污染。

北京市气象局预计，今天早晨至上午，北京的大气能见度将恢复至8-10公里。不过，在偏南风的影响下，今天下午北京可能会遭遇沙尘回流。北京市气象局表示，最终是否会有沙尘回流以及回流程度如何，还取决于昨夜至今天上午的天气发展趋势。据北京环保监测中心预计，今天北京地面受高压控制，扩散条件较有利，下午地面转南风后，区域沙尘还是有发生回流的风险，预计首要污染物为PM10，空气质量为2级良。

未来三天，本市以晴为主，气温逐步回升，最高气温又将回升到20℃以上。预计从3月29日到4月6日，南郊观象台最高气温在18℃至22℃，最低气温6℃至11℃。步入4月初，北京阴晴转换仍较频繁，昼夜温差大，气象部门提醒市民注意及时调整着装。（记者 赵婷婷 王斌）