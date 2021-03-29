对扫码点餐要进行“扫码监督”

“点个餐要关注一堆公众号、小程序。”“用手机号注册会员才能扫码点餐。”“没有智能手机的老人吃饭怎么办？”……近期有消费者反映，到餐厅用餐时，有些餐厅不提供人工点餐，消费者只能关注公众号或小程序后进行“扫码点餐”。

对扫码点餐，不少消费者都心存疑虑，且持警惕的态度。实际上，针对扫码点餐的相关问题，舆论也已经展开过多次讨论。3月25日，中国消费者协会发文评析“扫码点餐”，强调“扫码点餐”不应成为“单选题”，“消费便利”不能变成“消费烦恼”。中消协指出了扫码点餐的问题也即侵权风险点所在，回应了公众关切。

在互联网时代，“扫码”已经成了一种重要的消费程序、支付路径，商家以提升运营效率、为消费者提供便利为目的，依托新技术对交易程序进行智能设计，属于经营自主权的范畴，但智能化的交易程序或服务程序必须守住法律底线，能为消费者带来权益增量，带来更多获得感，带来更好的消费体验，而不能以剥夺减损消费者的权益为代价。

一些商家关闭了人工点餐模式，只提供扫码点餐服务，这就意味着关注公众号或使用小程序、注册、扫码等流程成了必过的消费硬门槛，成了唯一的消费前置条件，消费者失去了选择传统点餐模式的机会。扫码点餐成“单选题”，违背了商业惯例，与传统消费方式不符，给消费者带来不便，尤其是对老年人不太友好，等于给老年人挖了一条数字鸿沟。这种做法设定了不公平、不合理的交易条件，涉嫌强制交易，侵犯了消费者的自主选择权和公平交易权。

在扫码点餐的过程中，消费者要提供不少个人信息，其中不乏隐私信息。《消费者权益保护法》第二十九条规定：经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。

日前，国家互联网信息办公室等四部门联合印发《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，明确餐饮外卖类App（或小程序）只可收集注册用户移动电话号码、收货人姓名（名称）、地址、支付时间、支付金额、支付渠道等支付信息。令人担心的是，很多餐饮经营者收集消费者信息都违背了“最少够用”的必要性原则，也没有征求消费者的意见，涉嫌过度收集个人信息，且存在着滥用、泄露、丢失消费者信息的风险隐患。

一些商家在强推扫码点餐服务的同时，也撤掉了传统纸质菜单，消费者只有扫码关注餐厅后才能看到具体菜单，知晓菜品价格。菜单承载了餐饮服务的主要信息，直接影响消费者的知情权和选择权，消费者不能在第一时间直观地查看菜单和价格，就失去了消费决策的重要参考依据。

扫码点餐可以成为一项“扫码便利”，但不能沦为“扫码障碍”“扫码侵权”。餐饮商家应该坚持传统点餐和扫码点餐两种模式并行，由消费者自主选择点餐模式，同时，餐饮商家必须依法依规恪守信息收集底线，摒弃超范围收集使用消费者个人信息行为，健全信息保护机制。

市场监管、网信、消协等部门也应以更具体的方式采取有效措施规范扫码点餐行为，明确扫码点餐的操作标准、可行方式、信息保护范围，划出扫码点餐的服务禁区，通过约谈、查处、曝光、警示甚至公益诉讼等方式，给扫码点餐打上“扫码监督”的烙印，倒逼商家自律，维护消费者权益。漫画/王铎