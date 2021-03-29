莫让老旧小区居民“望梯兴叹”

眼下，老旧小区加装电梯工程在各地持续推进，为这些小区高楼层的居民带来了福音。但值得注意的是，也有的老旧小区在加装电梯过程中时常遭遇“梗阻”，导致一些居民只能“望梯兴叹”。

老旧小区大多建成于上世纪中后期，规划建设之初没有考虑安装电梯等需求。如今，随着小区居民年岁渐长，上下楼梯越来越不方便，生活质量也大打折扣。此前有媒体报道，两位住在六楼的80多岁老人，因腿脚不利索，上下楼不便，每天只能隔窗挥手致意。可以说，为老旧小区加装电梯不仅顺应民生期待，更是一项迫切的现实诉求。尽管如此，一些老旧小区仍然面临“加梯”难的困境。好政策难落地，到底卡在哪儿？

探究起来，原因各异。有的是技术瓶颈、运营维护等原因，但更多时候是卡在了“业主同意关”。高层住户对加装电梯“举双手赞成”，低层住户却担心噪音、遮光等问题；年老居民对电梯的需求十分迫切，年轻居民却不愿出钱分摊成本……总之，各家各户“你有你的道理，我有我的想法”，彼此之间针锋相对、互不相让。有的地方实行“一票否决制”，只要有一家住户不同意，加装电梯的愿望就只能沦为“想象中的美好”。结果，在一些老旧小区，加装电梯的事情只能一拖再拖。

小区住户间的利益矛盾并非不可调和，关键还需要加强沟通、互相协商。在这方面，许多地方已经探索出一系列行之有效的经验做法。比如，有的社区根据住户的不同情况，“一把钥匙开一把锁”；有的社区建立协商制度，为矛盾各方提供协商场所等。在北京朝阳孙河康营家园社区，工作人员一边根据居民意见及时优化“加梯”方案，一边挨家挨户上门讲解优惠政策。过去两年时间，该社区成功给45栋住宅楼、178个单元门加装了电梯。北京红莲中里社区的成功也提供了一个很好的借鉴。事实说明，只有社区、街道等相关各方做好“润滑剂”，小区居民开诚布公、沟通协商，就不难把加装电梯这件好事做好。

当然，为老旧小区加装电梯，不能只有社区唱“独角戏”，还要形成“合奏”。近段时间，各地纷纷出台相关政策和指导意见，助力老旧小区加装电梯。江西支持小区居民提取住房公积金用于加装电梯；北京组织编制“技术导则”“指导图集”，给老楼加装电梯工作提供规范指导；上海制定相关文件，为各楼层如何分摊费用提供协商参考……今年开始实施的《民法典》中关于加装电梯也有了明确规定。

凡此种种，无不为老旧小区加装电梯的顺利推进提供了有利条件。

“城，所以盛民也”。过上更宜居更美好的生活，是所有城市居民的共同愿望。而对于老旧小区的住户来说，做好加装电梯这件“关键小事”，方便居民的日常出行，正是迈向现代美好生活的重要一步。