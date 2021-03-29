纸吸管，环保与体验如何兼顾

2020年1月，国家发展改革委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。近日，记者走访一些地方的餐饮企业，实地了解这一要求的执行情况。

在海南省海口市，记者走访了名门广场、日月广场等购物中心，发现这些地方的饮品店、快餐店均不再提供塑料吸管，取而代之的是纸质吸管。在友谊阳光城一家快餐连锁店，记者点了一杯“椰子水饮”，店家提供的就是一支纸质吸管。从记者实际使用体验来看，纸质吸管有足够的厚度，不会轻易弯折，饮用冷饮或常温饮料没问题。但有不少消费者反映，喝热饮的时候，纸质吸管体验不佳。

在海口市一家外贸公司工作的符女士，隔几天就会点上一杯奶茶。她说，纸质吸管在热饮中容易软化弯曲，口感也较差。还有消费者表示，纸质吸管“有股纸浆味，饮品中的小料有时也吸不上来”。

在上海市，一些餐饮连锁企业较早开始布局，取消不可降解的一次性塑料吸管，转而推广使用纸质吸管。但记者在走访中发现，不少消费者对纸质吸管满意度不高。去年年末到今年年初，长三角消保委联盟曾开展了一次禁限塑新规消费侧专题调研，结果显示，有56%的受访者不愿意使用纸吸管。

有的商家在使用一段时间的纸吸管后，出于消费者满意度的考虑，又恢复使用塑料吸管，或是同时提供塑料、纸质两种吸管。这种情况在规模较小的店铺中更容易出现。

一位咖啡店工作人员告诉记者，部分商家不愿使用可降解吸管，除了基于消费者体验的考虑，成本也是一个重要原因。“在塑料吸管的替代品中，纸吸管价格相对低廉，但成本也是塑料吸管的3倍左右。一些使用体验更好的可降解吸管价格则更高，大量使用会明显抬升运营成本。”这位工作人员说，“我们店也在积极试用其他各类可降解吸管，希望能在环保、消费者体验和成本之间找到平衡点，也希望能有既环保又实惠的选择。”

海南大学分析测试中心主任冯玉红认为，要降低对不可降解塑料制品的依赖，优化可降解替代品的供给十分重要，“推广可降解产品，难免有一个相对不适应的过程，在加强引导的同时，还要在材质等各方面持续改进”。

上海市消费者权益保护委员会副秘书长唐健盛说，调查表明，许多消费者愿意以实际行动支持禁限塑，但需要着力进行产品升级，提供体验更好的可降解产品，兼顾环保要求和消费者体验。

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 07 版）