如何应对新冠病毒变异？ 国药集团负责人：持续推进变异株疫苗研发

人民网北京3月28日电 （记者杨迪）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。谈及对新冠病毒变异做了哪些应对工作，国药集团中国生物副总裁张云涛表示，即便是在新冠病毒出现大变异的情况下，在国家疫苗专班、药监局等相关部门的快速处理指导下，也可以迅速应对、有效应对，相关变异株的疫苗研发目前也在积极推进之中。

“病毒的变异是疫苗研发单位和生产单位高度关注的问题。”张云涛介绍，在应对变异问题上，我们在持续检测中国已经上市的全病毒灭活疫苗的抗病毒变异能力。目前英国、南非发现的变异株具有代表性，对新冠疫苗提出了新挑战。国药集团中国生物两款灭活疫苗利用在国内和海外二期、三期临床试验后的血清，对包括南非、英国发现的毒株，还有国内不同地区、不同流行区发现的10多株毒株进行了交叉综合实验，结果显示，两款灭活疫苗产生的中和抗体对这些毒株都有很好的中和作用。

张云涛称，目前正在对巴西、津巴布韦发现的毒株进行中和实验监测，持续推进变异株疫苗研发。他表示，病毒的小变异并不会影响疫苗的抗原性，也就是说没有产生保护性抗原的变异，疫苗就会有效。即便是在新冠病毒出现大变异的情况下，在国家疫苗专班、药监局等相关部门的快速处理指导下，也可以迅速应对、有效应对，相关变异株的疫苗研发目前也在积极推进之中。