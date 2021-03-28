广州价格监测 流感药品2020年全年价格稳定

监测显示，2020年全年，食品价格波动上行；工业品市场价格总体趋稳；疫情相关医药品、用品价格稳定，整体供应充足。

一、食品价格波动上行

2020年全年32种主要蔬菜综合零售均价为8.59元/公斤，比上年上升1.54%。整体价格走势与往年类似，其中，第一季度，因新冠疫情叠加春节因素影响，蔬菜批发、零售价格量少价高；到3月中旬，蔬菜价格整体回落到节前水平。3月中至5月底，蔬菜价格先升后降；6月至9月，蔬菜价格小幅波动上升；10月至12月，蔬菜价格先降后升。

受疫情等多种因素影响，2020年全年的蔬菜价格波动幅度大于往年，在高位持续的时间也长于往年；如在交易量已恢复正常后，第二、三、四季度蔬菜均价围绕8.4元/公斤上下波动； 2020年整体蔬菜价格比上年有所上升，但升幅不及去年（8.18%）。

2020年，红壳鸡蛋批发均价为6.90元/公斤，比上年低21.5%。鸡蛋批发价格持续低位波动，其中，上半年除春节前时段外，大部分时间均低于6元/公斤，处于较低价位；下半年随着餐饮行业逐步恢复和中秋等节日行情，7月批发价格快速回升，下半年批发价格均在7元/公斤上方运行。

二、工业品价格运行情况

监测显示，中砂2020年全年购进均价为163.93元/吨，同比上涨0.95%；粗砂全年购进均价为153.7元/吨，同比上涨8.43%。42.5强度普通硅酸盐水泥2020年零售均价647.37元/吨，同比上涨5.72%，52.5强度普通硅酸盐水泥全年零售均价662.37元/吨，同比上涨4.86%。

受国际原油市场、原油期货价格以及国内需求等因素影响，成品油零售价格持续下降。2020年全年零售均价为6.10元/升，同比下降13.72%，其中，国VI92号汽油5.81元/升；国VI95号汽油6.3元/升；国VI98号汽油6.88元/升；国VI0号柴油5.42元/升。

三、疫情相关医药用品价格运行情况

流感药品2020年全年价格稳定，供货充足。受疫情影响1月下旬到2月中旬流感药品成交量大幅上升，少数单品如双黄连口服液在消息面影响下出现单日售罄现象，流感药品总体供货充足。2月下旬以后受疫情总体稳定可控的预期影响，未出现因消息导致的药品抢购现象，流感药品持续供应充足，价格稳定。

消毒杀毒用品价格大幅波动。消毒杀毒用品价格在2020年一季度出现快速上涨后迅速回落的行情，1月下旬起医用酒精、消毒液、免洗洗手液等商品供不应求，价格快速上涨，如75%酒精消毒液（100ml）由1月中旬的5元/瓶，上涨到15元/瓶；自2月中旬起连锁药店和超市有少量现货供应，但价格维持高位运行。3月医用酒精、消毒液、免洗洗手液等商品在连锁药店和超市持续有货供应，价格明显回落。4月以后消毒杀毒用品价格持续保持稳定。由于国内新冠肺炎疫情总体稳定，预计后续疫情相关的流感药品，医用酒精、消毒液等消毒杀毒用品、口罩价格将保持稳定。