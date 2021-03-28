作业写不完怎么办？小编来支招

近日，教育部称，2021年全国中小学要实现小学阶段作业不出校门，即当天作业随堂在校园内完成；初中阶段作业不超纲；高中阶段作业不越界……关于家庭作业的提案也频上热搜，天下家长学生苦泛滥的作业久矣。关于那些年总有那些写不完的作业，小编有话说！

一个假期也写不完的作业，总是能在一个晚上完成

高中第一个寒假快结束的时候，儿子棉哥有点慌——作业没做完。听到消息的瞬间，我的笑容渐渐凝固——在过去的9年18个假期里，棉哥每逢开学前一晚赶作业的场景历历在目。作为一个“准慈母”，在这些夜晚里，除了端茶送水，我也尽过了一些不知道该不该尽的职责，比如，帮忙写作业。我贡献了我的写作能力和模仿小学生字体的能力，为棉哥写了一篇又一篇记录假期故事的作文。这真的不是一个容易的事，因为必须尽量写得幼稚而有趣。

奇迹般地，一个假期也写不完的作业，总是能在一个晚上完成。这种“超能力”就这样伴随着棉哥的成长而成长。

我问棉哥：“您不会重蹈9年来的覆辙吧？”棉哥不是十分肯定：“我觉得应该不会。”这个寒假，棉哥的表现其实有别于过去的那么多个寒假，我很少看到他摸鱼的痕迹。他的学习强度之大，令我非常担心，时常问他“撑得住吗”“能吸收吗”？而在小群里把微信名改成“开学考全级第一”的棉哥，最多的一天能上4节课外班。有一些天他的行踪是这么安排的：早上7：30上语文课，下课赶10：30的物理课，下课吃饭、休息、写英语作业，赶下午4：00的英语课，英语课后吃饭，写数学作业，赶晚上8：30的数学作业，晚上10：30下课回家，写语文作业以应付第二天早上的语文课……每一天都没能腾出时间写寒假作业，棉哥的觉悟是“只有春节期间才能疯狂补作业”。

寒假的最后几天，棉哥推掉所有课外班，陷入全天候冲刺作业的状态中。除了作文尚能应付，数理化能力根本达不到高中水平的我，无从插手，只能悻悻地当起“全职饲养员”。心疼的时候，我怂恿他“有的作业别写了”“没必要的可以偷工减料”，但有着伟大目标的棉哥没有同意。

开学第一天，棉哥凌晨三点完成了作业，安然睡去。放学回家后，他骄傲地说，不少同学开学第一天忙着补作业，有的估计要两三天才能补完。

开学考如他所愿，全级第一。然而，棉哥把微信名改成“期中考全级第一”。我感到有点欣慰，有点好笑，有点心疼。棉哥真的长大了。

不用检查作业的日子，就很美妙

作为一名“小六”家长，要问我一年里面最快乐的时光，无须思索脱口而出就是每个学期考完试那几天——既无常规作业又没假期作业，通常课外班也未开课。娃轻松，我也轻松，不用追作业、检查作业的日子，于我就很美妙。

“你预计还有多长时间能完成？”“××科做完了吗？”每天晚上，这些都是我很不想问，又不得不问的问题。娃的学校作业不多，但他好奇心太强，从低年级开始就喜欢一边做作业一边看课外书，晓之以理、严防死守也效果甚微。看书的时长比真正做作业要多得多，几年下来，书看了不少，也落下做作业拖拉的毛病，于是我也有了追作业的功课。

随着作业量的增加，这个问题在四五年级时最为突出。参照主流建议，我尝试过设定熄灯时间，到点没有完成作业也必须停下来，上学交不了作业的话，就接受惩罚。但这个做法遭到了娃的强烈反对，他坚决不肯执行。

我转而采取B计划，放学后在学校旁边的快餐店做作业，按照作业量，正常速度一小时左右即可完成，也避开了下班高峰期的拥堵。娃同意了这个方案。实践初期，他需要两小时左右才能完成作业，但比在家耗上四五个小时已经是很大进步，后来又提高到一个半小时左右。完成作业回家路上，我们可以享受一段“有讲有笑”的时光，而非追作业的“剑拔弩张”。

由于疫情原因，这个方案后来不得不中断。因疫情改变的还远不止这点。过去，我暗暗庆幸过他只是喜欢看书，不玩手机。但经历几个月在家上网课的时光，游戏、视频代替课外书成为娃的心头好，痴迷程度更甚。他提出将完成作业作为换取游戏时间的奖励砝码。我没有直接接受，原因有二：一是这样完成的作业只有速度提高而无法保证质量；二是他目前的自控力难以抵御游戏的诱惑，口子一旦开了就免不了因“讨价还价”持续争执。

所幸进入六年级，由于“小升初”学业任务的加重，虽然“瘾”在，但能够挥霍的时光却越来越有限，娃完成作业的速度相比过去有了进步。特别是暑假、寒假的校内作业，几天时间按质按量完成。每当跟娃因作业怄气的时候，我最佳排解方式就是想想自己读书时也会不想做作业，工作中也时常憋不出稿子。换位思考，娃也不容易。这样，是不是舒服多了。

作业的痛苦，还不仅在于多

我家大宝浩浩今年11岁了。说起他的作业，我经常觉得庆幸，还好我身体素质尚可，没有什么严重的基础病，否则陪他写作业真的有生命危险。然而，陪他写作业的痛苦，与其他家长并无太大不同，无非就是经常看到以下场景我的情绪会突然失控：坐在那里玩东玩西，专心抠桌子；假装写作业，然而笔不动；只要离开视线他就会做别的事情，等走过来时才跳回椅子上。

其中，他最能让我突发脑出血的事情就是，写字总是会倾斜成一定的角度。为这事从二年级就开始打他，到现在仍无任何改进。而且，最常见的字也错得离谱。最离奇的现象是，我看到他又写错了字暴跳如雷，但一看他的字会立刻被催眠，让我自己也疑惑这个字的正确写法是不是这样，甚至忘了正确的写法。

这些都是老生常谈了，说实话并无新意。然而，前几天发生的一件事情让我对作业的事情有了新的认知：

他在网上百度，研究了一个问题，然后把网上的东西抄下来变成作文的第一段。而且，还详细列了一个思维导读，严格限定了每一段要写什么。我对这种作文法向来极不认同，这与八股文有何不同？于是，跟他讲了好久，要求作文要言之有物，要有灵性。要顺着自己的思路，讲自己想讲的话。局限于形式，形式就会带着内容，而形式一旦决定了内容，其实内容就消失了。要用事说理，而不是用理带事。为了示范，我自己口述他记录，写下一篇作文。

想当年，我小学五年级的时候就拿过作文大赛大奖，对作文相当有自信。后来两天，我一到家就问老师的评价怎样。终于，第三天浩浩生气地说，你的作文的确成了范文，但是是差作文的范文。老师在课堂上点评了，说，“你把开头给吃了吗”。原来，是因为没有按老师要求的套路来，第一段的要求就是要先说理，不按规矩来就是不行。

所以，作业的事情，透露的不是作业本身，更是某些人教育理念的陈腐。在这种陈腐套路的理念面前，作业会如同这篇作文一样，让孩子失去本心本性，问题远比作业负担大更严重。

孩子做作业磨蹭，极大减轻了我的经济负担

每当痛心地控诉我家娃在写作业的过程中令人发指的磨蹭程度时，我说得最多的一句话就是：“但凡你把看电视、打游戏那股分秒必争，专注投入的劲头分一半给写作业，你就是一个学霸。”但由于这句话他太过于耳熟能详，已经无法在他的内心掀起任何波澜，在大部分时间里，他都能做到充耳不闻，我行我素。娃目前上三年级，我认真评估过他的作业量，如果不磨蹭，一个小时左右完成是可以的。可是，他在做作业之前仪式感过强。每天放学回家，他都要沐浴、更衣，随之告知我们，中午没有吃饱，需要吃点东西补充能量，水果、冰激凌、酸奶、糖水皆可。洗洗涮涮、一吃一喝之间，大半个小时过去了。吃完后，他心满意足地摸着肚子，说：“好累，我再休息五分钟。”一坐一躺之间，15分钟过去了。在经历了一个小时的充分准备后，娃终于坐在了书桌前，开始写作业。然后他突然又进入了冥想状态，双手垂于身旁，目光呆滞注视着白色的墙壁。我大喝一声：“赶紧写作业！”才能把他的思绪拉回到现实。

在做作业的过程中，他又充分展现了人的矛盾和多变性。在学校一整天都喝不完350ml水的他，此时动不动就喊渴。外出时常半天都不用上一次洗手间，做作业却一会儿要尿尿，一会儿要拉臭。几番折腾下来，没有两个小时，作业绝对做不完。当然，凡事有利就有弊，孩子做作业磨蹭，极大减轻了我的经济负担：课内作业都费了老劲才能完成，根本没有时间去上课外辅导班。在焦虑和庆幸中反复横跳的我，终于在上周爆发了。孩子在家做除法竖式的家庭作业全错，我气不打一处来，开始痛陈家史，从他外公如何通过读书改变命运，来到大城市安身立命；到我如何十余载寒窗苦读，才能考上重点大学，在这偌大的城市里，占据写字楼里一个小小的办公桌。娃显然被我的气势震慑住了，那天做作业效率奇高。当晚，孩子的外公重新教了他一遍除法竖式，孩子认认真真学，能做到七位数除两位数了。那一刻，他特别有成就感，高兴得上蹿下跳。我们说：“你看，好好学，你就能体会到学习的成就感和快乐。”那天，娃的日记是《为什么要认真学习》。他写道：“认真学到了知识是很高兴的，一直认真学就能一直高兴，就进入了学习的良性循环。”希望这一次，他是真的开了窍。

专家支招

国家二级心理咨询师、天河第一小学心理科组长 肖冬梅

孩子的写作业磨蹭是一种表达，也是一种抗争，背后是亲子关系没建立好，也是家长自身的焦虑没处理好，这会导致：

一.孩子用磨蹭来挣得与父母相处的时间。

二.孩子用磨蹭来与父母抗争：我要做自己，请你不要来控制我。

所以，父母可以尝试这样做：

一.父母与孩子要建立良好的亲子关系，孩子与父母之间流动的情绪要温暖而愉快。

二.在生活中尊重孩子的需求与选择，不要用成人的标准来要求孩子。

三.对于某些一定要遵守的时间最好使用闹钟，而不是由家长来提醒，因为人工提醒会有很大的情绪性。尤其是早上叫醒、出门上学、晚上睡觉等。

四.分清孩子与家长的责任，孩子磨蹭造成的后果孩子要自己承担，家长不要替孩子焦虑，更不要替他承担。但是在孩子承担责任的过程，家长要给予温和的鼓励，不要讽刺、谩骂。

五.建立积极的口头禅：你能更快的，试试看看！

文/广州日报全媒体记者刘晓星、林琳、陶开河、廖靖文

策划/广州日报全媒体记者曹腾、林琳、张宇