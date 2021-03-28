打造“小菜园” 阳台春蔬绿

松土耕耘，呵护幼苗成长。

枝头的蔬果，带来丰收的喜悦。

绿油油的菜蔬，让我们和绿色生活更亲近。

●“广州农博士”服务平台在线上实时解答市民家庭种植技术问题。

●市场化服务平台旨在为市民提供线上线下购买优质种子、有机肥、环保基质等种植配套产品服务。

●交流分享平台将推出一系列指引文章、视频，与市民分享正确的家庭种植方法，同时市民也能在平台上发布交流种植成果。

家有菜园，生活更甜！由广东省农业农村厅指导，市农业农村局、广州日报社等单位主办的“广州城市小菜园”工程昨天在花城广场举行启动仪式。即日起，市民登录“广州城市小菜园”小程序，便可在线预约领取种子、有机肥等产品。

种菜机不占地 种菜好方便

据介绍，“广州城市小菜园”工程以“政府引导、建园自愿、社会参与”模式，建立标准化、绿色环保化的指导性标准体系，搭建由省市农业技术专家组成的公益性便民服务团队，建立市场化服务平台，鼓励市民自愿自主利用门前屋后、阳台、房顶、外墙、庭院空地及其他可用空间建设“小菜园”，亲身体验“采菊东篱下，悠然见南山”的田园生活，将掀起超大城市市民就地就近感受绿色农业的新风潮，满足广大市民对美好生活的向往。

启动仪式上，市农业农村局、市教育局、市科学技术局、中国农业银行股份有限公司广州分行、市城市建设投资集团有限公司、广州日报社、广州广播电视台联合向市民发布了《关于积极参与“广州城市小菜园”建设活动的倡议书》。

不少市民想知道，在家如何种菜。记者在现场看到，阳台种植和天台种植有不同的配套设备。小型的种植架上架设数个篮子，能容纳种着蔬菜的花盆。还有些更省地的如立体水培种菜机，如同一个个迷你货架，蔬菜种在架子上，还有人造光源照射。这些种菜机占地不大，其中一款只有108厘米高，70厘米长，24厘米宽。至于现场展示的彩椒、生菜、菜心等品种，“个头”也不大，适合“螺蛳壳里做道场”。市民代表魏大爷表示，阳台种菜，“是自己种出来的，一摘下来就能吃，新鲜，又香又脆，不用出门就能进行农业耕耘。”广东省农业农村厅相关负责人在致辞时还特别说起了一则小故事：“以前把母亲接来家里住，她不到一星期就想回去，给她在家里弄了一个小菜园，现在起码住上半年！”

市民有疑问 “农博士”解答

记者从市农业农村局了解到，为了保证百万家庭、千万市民参与该项活动，“广州城市小菜园”工程配套推进了三大平台建设：一是“广州农博士”服务平台，由农业技术专家组成专业团队，在线上实时解答市民家庭种植技术问题；二是市场化服务平台，旨在为市民提供线上线下购买优质种子、有机肥、环保基质等种植配套产品服务；三是交流分享平台，将推出一系列指引文章、视频，与市民分享正确的家庭种植方法，同时市民也能在平台上发布交流种植成果。

有关负责人介绍说，这些平台使用起来非常便捷。以“广州农博士”服务平台为例，其建设之初是服务于广大农业生产经营者的农业技术问诊公益性服务平台，该平台有数百名经验丰富的专家队伍支持，实力雄厚。为向普通市民提供专业服务，又专门开发了“广州城市小菜园”农博士服务专版。普通市民在蔬菜、瓜果种植过程中，一旦发现任何问题，可通过手机随时上传视频、图片、文字等信息向专家求助，同时，专家也将以“抢单”形式第一时间在线向市民提供技术服务。

据悉，未来广州还将适时开展“最美广州城市小菜园”“我爱小菜园”“种菜小能手”等评选和展示活动，让“城市小菜园”成为孩子成长的大舞台。

配套活动安排

观摩“城市小菜园种植展示区”

受房屋朝向以及阳台空间等影响，不同家庭、单位的种植环境千差万别，如何为每一个家庭、单位量身定做专属的“城市小菜园”？针对市民普遍关注的蔬菜阳台种植面临的各类问题，以广东省农业机械装备研究所、广州市农业科学研究院为首的机构为市民们搭建了“城市小菜园种植展示区”，展示区划分为阳台种植展示区和天台种植展示区。昨天已提供现场观摩，今天市民仍可前往花城汇南广场免费参观时下可运用于蔬菜阳台种植的最新、操作性最强的各类种菜机，现场观摩上百种适合家庭阳台种植、集观赏价值和使用价值于一身的各类蔬菜瓜果成品，还能现场听农业专家示范讲解各类农业种植“黑科技”。

每日千份种植礼品先约先领

从即日起，市民只需登录“广州城市小菜园”小程序，即可在线预约领取种子、基质、商品有机肥等农资产品。成功预约登记后，广大市民朋友可前往珠江新城花城汇购物中心指定的位置领取。小程序将每日定时开放赠送数量，目前每日可预约领取1000份，未来将根据市民预约情况酌情增加。

文/广州日报全媒体记者叶卡斯 图/广州日报全媒体记者莫伟浓