广州市接种新冠疫苗人数超百万

在景棠街第一社区卫生服务中心，市民正在接受新冠疫苗接种。

新冠肺炎疫苗大规模人群接种工作正在广州如火如荼地开展。截至本周五，全市累计接种103万人、142万剂次。在过去的两天，全市日均接种量更达12万剂次。市民接种意愿高，市内大部分接种点均增加预防接种人手、延长工作时间，为市民提供七天无休的接种服务。各级基层党组织和不同岗位上的党员走在前、作表率，充分发挥了战斗堡垒和先锋模范作用。

为民办实事 团体预约接种功能即将上线

根据相关计划，广州市今年上半年要为1112万人完成新冠肺炎疫苗的接种工作。广州市疾病预防控制中心党委书记何蔚云介绍，这半年接种量将会大幅超过往年全年接种量。全市预防接种工作者特别是党员干部踊跃尽责地投入工作，有的接种点甚至持续工作到凌晨。

何蔚云说，市疾控中心层面，党委高度重视新冠疫情防控中的党建工作，充分发挥党建引领作用，带领全体党员干部和职工全身心地投入到防控工作中。疫情防控专班临时党支部和党员先锋突击队始终发挥着带领党员冲锋在前的战斗堡垒和突击队作用。在新冠病毒疫苗紧急接种工作开始后，中心党委迅速部署建立接种工作专班，由中心党委书记、主任亲自抓，和防控专班有效整合，全方位统筹保障推进新冠病毒疫苗接种工作。“疫苗安全是市民最关心的情况之一，我们中心承担预防接种异常反应的调查诊断等处置工作，中心党员在及时处置核实每一宗疑似不良事件中发挥先锋带头作用。只要有较严重的疑似不良事件，专班党员不分白天黑夜、不分工作休息，都会及时出动处置。”目前，广州市未发现新冠疫苗的严重异常反应。

同时，市疾控中心把新冠疫苗接种工作和党史学习教育紧密结合，把新冠疫苗接种工作作为中心党史学习教育、为民办实事的重要内容。“大规模疫苗接种的工作量非常大，对居民的接种体验难免会造成一定影响。为了能够方便群众预约，我们中心及时承担了预约接种APP的预约接种功能开发工作，经过加班加点地开展工作，现在个人预约功能已上线，团体预约正在测试过程中，很快也将上线。通过这个手机软件，居民可以提前预约、提前了解疫苗接种知情同意告知书的内容，节约在现场等候的时间。”何蔚云说，针对大众对疫苗接种关注的情况，市疾控通过广州市卫生热线12320、中心微信公众号、视频号和抖音号等发布相关指引、预防接种点名单、注意事项等。

党员带头接种 积极发动群众

周六11时多，广州日报全媒体记者来到白云区棠景街第一社区卫生服务中心。虽已接近中午，前来接种的居民仍络绎不绝。“今天预约了1000人左右。但还不是最多的一天，上周日一天有1300人。”该中心公卫科组长何庆宏医生介绍，自从一个星期前接到新冠肺炎疫苗接种大规模开展的通知，中心成立了新冠疫苗接种工作小组，全员取消了周末休息，由工作小组统一调配。每天凌晨由值班人员接收当日配送的疫苗，为了尽快给居民们建立起免疫屏障，确保每天配送的疫苗都接种完毕，常常到晚上九时多才完成当日接种工作。“现在国家需要我们，作为党员应该首先站出来。”何庆宏说，为了起到引领示范带动作用，中心的10多名党员带头接种疫苗，中心除了有禁忌症的个别人员，都已接种新冠疫苗；在晚上需要加班的时候，也是党员们率先留下来。

白云区人民政府棠景街党工委副书记、街道办事处主任鲍涵慧表示，街道将疫苗接种作为新冠肺炎疫情防控工作的重中之重，按照省市区的部署，紧紧依靠基层党组织推进相关工作。街道基层党组织的1000多名党员领导干部、公职人员先带头接种，并且对村居展开网格化入户宣传。“党员在上门宣传时用自己接种的经历现身说法，向群众传递我们对于国产疫苗的信心。”鲍涵慧说，“党员来自群众，又密切联系群众，在发动群众的时候有事半功倍的效果。”此外，还通过微信群、短信平台等，向居民、出租屋主等发送一封信，告知国家免费接种的利好政策；还沿用了此前疫情常态化防控时的做法，对各行业进行清单化管理，不同行业人群由相对应的部门进行引导、发动。

采访中，一名身着“沙涌北联社党委突击队”红马甲的居民前来接种。原来，这位周先生是沙涌北治保会队员，利用工作间隙来接种疫苗，他表示：“打疫苗现在是全国大事，我是党员当然应该积极带头。现在打完没什么异样，我回去要告诉亲戚朋友让他们赶快来打。”

“哪里有党组织，哪里就能发动志愿者。哪里有任务，志愿者就在哪里。”鲍涵慧介绍，为了让大规模接种工作有序开展，街道志愿者们也加入其中，入户派单张、帮忙预约登记等都能看见他们的身影。白云区景泰文化广场志愿驿站站长罗善文是一名预备党员。本身已经退休的她最近每天8点就来到社区卫生服务中心，向前来接种的居民提供流程指引和接种后的提醒，“能帮助到别人，自己就开心满足了，不知道累。”她说。 文、图/广州日报全媒体记者伍仞 通讯员穗卫健宣