加快建设世界一流绿色智慧枢纽港口（党的创新理论实践典型案例）

从高空俯视天津港，40多公里的海岸线上，173个泊位星罗棋布。

2019年1月17日，习近平总书记考察天津港时强调，“经济要发展，国家要强大，交通特别是海运首先要强起来。要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口，更好服务京津冀协同发展和共建‘一带一路’。”

“习近平总书记的嘱托为天津港的发展指明了方向。”天津港（集团）有限公司党委书记、董事长褚斌说，近年来，天津港在深化改革、提效降费、服务共建“一带一路”、加快建设世界一流绿色智慧枢纽港口等方面取得积极进展。2020年，天津港克服新冠肺炎疫情冲击，集装箱吞吐量突破1835万标准箱，创历史新高，同比增长6.1%。

智慧港口：

全流程自动化升级改造

1月17日上午，天津港正在建设的港口自动化驾驶示范区内，一排排无人驾驶电动集卡装载集装箱后，在北斗导航系统指引下，按照实时测算的最优行驶线路，停靠到预定地点，远程控制自动化岸桥从电动集卡上抓取集装箱，稳稳落在集装箱货轮上，现场看不到一名工作人员的身影。

天津港集团坚持以创新驱动高质量发展，着力把关键核心技术牢牢掌握在自己手里，努力打造世界一流的智慧港口。

“无人自动化码头是当今全球智慧港口建设的重要标志。”天津港集团副总裁杨杰敏介绍。

天津港集团携手多家行业领军企业，在集成应用多项具有中国自主知识产权的高端技术基础上，自主创新研发多项自动化码头“黑科技”。

“目前整体作业效率提升近20%，同时，单箱能耗下降20%，减少人工60%以上，综合运营成本下降10%。”天津港集装箱码头公司技术部经理彭晓光表示。

绿色港口：

推行绿色生产模式

同样在1月17日这天，位于天津港北疆港区C段的智能化集装箱码头1号泊位启动联调联试。

天津港北疆港区C段集装箱码头全场设备全部使用清洁能源，智慧楼宇、七彩廊道全部采取光伏发电，港口资源节约循环利用水平明显提升。“C段集装箱码头在注重高科技的同时兼顾低成本，与传统作业模式相比，在作业效率持平的情况下，建设投入降低30%以上，能耗降低20%以上，运营成本降低25%。”天津港第二集装箱码头公司总经理杨荣介绍。

天津港集团推行绿色生产模式，加快运输方式转型升级，在实现煤焦全部铁路运输的基础上，推进矿石与煤炭双重“钟摆式”运输，全力打造“公转铁+散改集”双示范港口，全年铁矿石铁路运输占比达62.7%，“散改集”完成170万标准箱，同比增长80%。

同时，天津港还积极构建港口低碳用能体系，26个泊位实现岸基供电全覆盖，自有船舶岸电和低硫油使用率达100%，并大力推进LNG（液化天然气）等清洁能源应用，加快实施港口机械清洁化改造。

枢纽港：

服务协同发展和共建一带一路

2月12日，在天津新港北铁路集装箱中心站，随着从河北省石家庄市高邑县冀中南智能港发出的海铁联运班列顺利驶入，天津港石家庄海铁联运实现班列化运行。

近年来，天津港集团主动服务京津冀协同发展和共建“一带一路”，加强路港航协作，不断完善腹地物流服务营销网络，深耕海铁联运通道建设，积极打造腹地最便捷、最高效的出海口。

天津港集团生产经营中心主任周伟介绍，如今，天津港70%的外贸集装箱都来自京津冀地区，每月到港航班550余班，40余条“一带一路”航线覆盖沿线22个国家和地区，19条内支线覆盖环渤海主要港口。作为京津冀地区的海上门户、服务国家全面对外开放的国际枢纽港，天津港2020年环渤海集装箱运量突破100万标准箱，同比增长67%；集装箱海铁联运突破80万标准箱，同比增长42%。

“朋友圈”的扩大，离不开深化改革。天津港持续在改进服务上下功夫，精简单证、优化流程、简化手续、提效降费，打造效率更高、成本更低、功能更强的综合物流体系。

“天津港集团将推动港口效率持续保持国际领先水平，创建世界一流港口效率体系，更好服务国家战略。”褚斌表示。

《 人民日报 》（ 2021年03月28日 04 版）