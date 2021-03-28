轨道上的大湾区再提速（微言）

近日，澳门轻轨延伸横琴线项目开工仪式在澳门莲花口岸和珠海横琴两地同时举行。该项目于澳门氹仔和珠海横琴各设一站，全长约2.2公里，预计2024年完工，届时将进一步完善澳门与内地城市及高铁轨道的便捷对接。

澳门与横琴一河之隔，近在咫尺。澳门轻轨延伸横琴线项目建成通车后，乘客可在横琴口岸与广珠城轨延长线——珠机城轨一期快速换乘，助力琴澳融入粤港澳大湾区“一小时生活圈”。横琴口岸作为珠澳跨境重要综合交通枢纽，年通关量可达8000万人次，澳门轻轨延伸横琴线将为横琴口岸通关客流提供第二通道，可有效提高通勤效率，满足两地日益增长的客流需求。

基础设施互联互通，便利的不仅是人们的出行方式。澳门通过轻轨横琴线进一步融入国家铁路网络，将更好地推动澳门融入国家发展大局，尤其是推动粤澳（横琴）深度合作区的发展，使两地人流、物流、资金流等资源能够更加便捷高效流动，为澳门长远发展开辟新空间、注入新动力。

澳门轻轨横琴线是跨境建设项目，在珠澳两地同时施工，很重要的一个现实问题就是要实现两地在交通建设、工程管理等方面的技术标准和规则衔接。珠澳在横琴口岸等硬联通工程建设过程中已经克服了重重困难，积累了许多有益经验。在此基础上，两地精诚合作，定能再打造一个粤港澳大湾区深度融合发展的样板工程，为“一国两制”澳门实践再添新光彩。

《 人民日报 》（ 2021年03月28日 06 版）