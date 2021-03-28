清明前后养生宝典：吃穿住行四口诀不能忘

《岁时百问》中提及：“万物生长此时，皆清洁而明净，故谓之清明。”2021年4月4日为清明节气。大地渐暖到了清气上升的时候，清明前后应如何养生呢？

吃：饮食多辛甘

春季阳气初生，饮食宜选辛甘之味，不宜过食酸物。广州医科大学附属中医医院教授吴维城指出，辛甘的食物可以调养肝脾之气，如肉类、鸡蛋、麦片、牛奶、新鲜蔬菜、萝卜、菠菜、山药、荞菜及水果、菇类、姜、葱、蒜等食物。忌食煎炸油腻、寒凉生冷、容易过敏和不易消化的食物，多吃富含维生素B的食物，及时补充水分，多喝汤水，以保养脾胃之气。也可以适量吃一些花生、芝麻、枸杞来温补养肝。

穿：春捂“815原则”

俗话说“二月乱穿衣”，说的是清明前后，气温仍然变化较大，忽冷忽热的天气最易伤肝阳之气，所以此时不要骤减衣衫。

那么，如何穿衣才能避免受风寒侵袭？专家认为，日夜温差大于8℃时是该捂的信号。这时人体血管会随着温度变化而出现较大的舒张与收缩波动。此时如果不注意捂，会造成血流和血压波动，诱发心脑血管疾病。血黏度高和血管硬化的中老年人很容易形成心肌梗死、脑梗塞等。

气温高于15℃就不用捂了。对大多数中老年人来说，15℃是人体适应的临界温度，也是捂与不捂的临界温度。此时，衣着宜上薄下厚，保持腰腹下肢的温暖，防止感冒及心脑血管疾病的发生或复发。

住：宜晚睡早起

从气象学上来讲，连续5日平均气温高于10℃，才表示进入春天。每年清明，我国大部分地区的日均气温都在12℃以上。可以说，清明的到来，意味着春天真正来了。这个时节，应该注意保卫体内的阳气，使之不断充沛，逐渐旺盛起来，凡耗伤阳气或阻碍阳气的行为皆应避免。

春天是万物复苏的季节，为了适应阳气生发的规律，人们应适当晚睡一点儿、早起一些，舒缓形体，以使神志随着阳气而舒畅怡然。这是清明过后养生的自然法则，违背了就会伤肝。

值得注意的是，这里所说的晚睡并不是让人熬夜，早起也并非起得特别早，而是相对于冬天的早睡晚起而言。适当的晚睡早起能让人神清气爽，一般来讲，应在23时左右睡觉，7时左右起床。

行：宜动不宜静

“清明时节，自然界阳气生发，养生重点在养阳。因此，清明养生宜动不宜静，不可闭门不出，更不可坐卧太久。”多位养生专家建议。此时自然万物都处于生发状态，人也应保持积极乐观的心态，多外出活动。不过，老年人早上锻炼不宜太早，最好在太阳升起之后。

此时，很多人会选择赏花踏青。虽然美景常常让人流连忘返，但要注意预防花粉过敏。花粉、飞絮随风飘扬，非常容易使过敏体质的人产生鼻塞、打喷嚏、流鼻涕、流泪、鼻腔发痒等症状。过敏体质的人外出时尽量戴口罩、墨镜等，必要时带上防止过敏的药物。同时要保持室内干净、干燥，做好通风，按时清洗、晾晒被单。

附：清明节气小食谱：

1.绵茵陈鲫鱼汤

材料：茵陈30~50克，鲫鱼500克，姜3片、蜜枣3粒。

做法：茵陈洗净，放入锅内，加入适量水，用大火烧沸，转用中火熬煎20分钟，去渣。鲫鱼洗干净，煎至两面金黄，加姜片、蜜枣、茵陈药汁，用中火烧沸30分钟，放盐调味即可。

功效：清热祛湿，利水退黄。

2.茵陈粥

材料：茵陈30~50克，大米300克，瘦肉100克，姜2片。

做法：茵陈洗净，加水煎汁，去药渣；放入大米、瘦肉、姜片，加水用大火烧沸后，转小火熬粥，放盐调味即可。

功效：清热利湿。

3. 清明醒脑茶

材料：夏枯草10克，决明子10克，绿茶5克。

做法：先将决明子拣杂，洗净，晒干后微火焙炒至黄，取出磨碎。将夏枯草洗干净、晒干，与决明子、绿茶同放入大号杯中，加盖15分钟后，当茶频频饮用，一般可冲泡3～5次。

功效：清肝明目，润肠通便，降血压。适用于头脑胀痛，目赤口苦，急躁易怒，尿黄便秘，舌红，苔薄黄，脉弦者。（综合广州日报、健康时报）