新华社联合国3月26日电（记者 王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵26日在第75届联合国大会非正式会议上发言，表示中方在新冠疫苗问题上坚持做到三个“第一”。

戴兵表示，疫苗是抗击病毒的利器，是拯救生命的希望，应当服务全世界、造福全人类。中方欢迎黎巴嫩等国发起《全球公平获得新冠疫苗政治宣言》，并率先成为联署国之一。相信这一宣言将为国际社会团结一致抗击疫情注入新的动力。

戴兵表示，中国一贯秉持疫苗作为公共产品的“第一属性”，以实际行动落实将新冠疫苗作为全球公共产品的重要承诺，切实推动提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让新冠疫苗真正成为“人民的疫苗”。

中国坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”，目前正向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助。中方积极加入“新冠疫苗实施计划”，承诺提供1000万剂疫苗，并向维和人员捐赠30万剂疫苗。中方也愿同国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗。

中国坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”，目前已同10多个国家开展疫苗研发和生产合作，60多个国家授权使用中国疫苗。中国疫苗的安全性、有效性正在得到各国广泛认可。

联合国大会主席发言人瓦尔马26日说，《全球公平获得新冠疫苗政治宣言》获得联合国181个会员国的支持。宣言旨在全球范围内实现公平获得新冠疫苗的愿景，提高人们对共同努力战胜新冠病毒大流行必要性的认识，以及对中低收入国家疫苗供应不足的认识。

60多个国际机构呼吁

努力解决日益扩大的不平等问题，实现经济复苏

新华社联合国3月25日电（记者 王建刚）联合国25日发布的报告显示，新冠疫情或将导致全球失去10年发展成果。参与报告撰写的60多个国际机构呼吁，当务之急是筹措资金，努力解决日益扩大的不平等问题，实现经济复苏。

报告显示，新冠疫情使全球经济经历了90年以来最严重衰退，最脆弱的社会群体受到最大影响。预计全球损失1.14亿个工作岗位，约1.2亿人陷入极端贫困。只有立即采取行动，才有可能防止更多国家失去10年的发展成果。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德说，新冠大流行印证了我们无视全球各国相互依存的危险。一个分化的世界对所有人来说都是一场灾难。帮助发展中国家克服这场危机不仅在道德上是正确的，而且符合每个人的经济利益。

报告指出，截至目前全球用于刺激和恢复经济的资金高达16万亿美元，但其中只有不到20%用于发展中国家。此外，到今年1月，推出疫苗的38个国家中只有9个不是发达国家。

疫情暴发前，约有一半的最不发达国家和其他低收入国家处于高风险或债务困扰之中。疫情暴发后，这些国家债务水平开始飙升。世界上最贫穷国家的局势可能将实现联合国2030可持续发展目标期限后推10年。

报告建议抵制“疫苗国家主义”，为发展中国家、特别是最不发达国家提供新的优惠融资，并通过提供资金和债务减免让发展中国家能够应对疫情及其负面影响。

联合国经济与社会事务部副秘书长刘振民说，须立即纠正国家间的贫富差距，以便更好地实现重建。此外，公共和私营部门必须投资于人力资本、社会保障以及基础设施和技术。

3月26日，中国和苏丹代表在苏丹首都喀土穆国际机场迎接疫苗。新华社记者 马意翀摄

链接

中国援助新冠疫苗运抵苏丹

据新华社喀土穆3月26日电（记者 马意翀）中国政府和中国人民解放军向苏丹过渡政府和军方无偿援助的一批新冠肺炎疫苗26日晚运抵苏丹首都喀土穆。双方在机场举行了交接仪式。

中国驻苏丹大使马新民，苏丹主权委员会成员、卫生紧急状态最高委员会主席塔瓦尔，苏丹卫生部长奥马尔，苏丹军队副总参谋长马吉德中将，苏丹外交部次长谢里夫，中国驻苏丹使馆武官丁峰等出席仪式，并签署交接证书。

马新民发表讲话说，在疫情暴发之初，苏丹政府和社会各界给予中国坚定温暖的支持，这份真挚感情中国人民始终铭记于心。此次中方向苏方提供疫苗援助，是落实两国领导人团结抗疫共识的新成果，既是中苏手足之情的真实写照，也是中苏战略伙伴关系的生动诠释，相信将助力苏丹早日战胜疫情、实现社会经济恢复。

塔瓦尔发表讲话，对中国提供的无私支持表示衷心感谢。塔瓦尔强调，在苏丹十分严峻的抗疫形势下，中方克服产能有限的困难第一时间向苏伸出援手，彰显了苏中两国亲如兄弟的友好关系。

奥马尔在讲话中表示，自疫情发生以来，中方已向苏方提供多批援助，并派遣医疗专家组来苏分享中方抗疫经验，苏方感念在心。