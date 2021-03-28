爱上跑步，需要理由吗？

为什么跑步会成为一种时尚

随着天气回暖，越来越多的人选择通过跑步、健身操、打球等运动方式锻炼身体。在本版不久前发起的微博问卷调查“这个春节假期你跑步了吗”中，参与话题讨论的933位微博网友里，跑步了的网友有178名，选择走路锻炼身体的网友有346人，没有跑步的人有370人，进行其他运动的有39人。在评论中，大多数网友都表示，选择在春节假期进行运动，主要是为了增强体质、保持体重、保护身体。亦有网友表示，参加跑步等体育运动已经成为自己的一种生活方式。

作为运动的重要目的之一，近年来减肥相关话题频频登上微博热搜，引发网友热烈讨论。一项在2014年发起的全国大学生体质与健康调研结果显示，7~18岁的城市男生超重、肥胖检出率分别为17.1%和11.1%，城市女生分别为10.6%、5.8%，农村女生分别为8.3%、4.5%。对此，北京大学体育与健康研究中心主任赫忠慧表示，在影响孩子肥胖的因素中，运动不足是一个重要原因。

“2020年6月8日，体重秤上的数字停留在187.6斤的时候，这个扎眼的数字刺激到了我的神经，这应该是我最重的时刻了，我对自己说，不能再这样下去了，一定要减肥！”当湖南津市工商银行的上班族封敏和记者分享自己的跑步故事时，直言跑步的最直接原因就是减肥。“2018年一场突如其来的心肌梗死让我进了医院的ICU，出院的时候医生一再交代我必须要减肥，看着厚厚的一叠各种检查报告，病情诊断书，这才意识到自己的身体状况已经一塌糊涂。”封敏说。

从2020年6月8日开始跑步，到2020年10月23日，4个多月的时间，封敏减掉了47斤的重量。从每天跑步1公里到后来的每天6至8公里，从每天跑步靠咬牙坚持到现在已经成为必不可少的习惯。封敏感慨不已：“这些给我的生活带来了不小的变化，首先是精神状态比以前好了很多，再就是生活质量得到明显改善。失眠的问题基本不存在了，工作也更有激情和效率，身体各项指标都趋于正常，上楼梯再也不用大喘气，我现在已经爱上了跑步！”

和封敏一样，很多最开始出于减肥、缓解压力等原因跑步的人，后来都爱上了跑步。跑步给参与这项运动的人带来了很多新的体验，也让他们对自己的生活和工作有了新的思考。

出生于1987年的建筑工程师蒋欣均在跑步者的圈子里还比较年轻。一岁零三个月时，因突然站不起来前往医院求诊，蒋欣均被确诊为骨髓灰质炎，但在医院和家人的悉心照料下，蒋欣均最终完全康复。“虽然身体没有出现残疾，但从此开始了体弱多病的童年。先是伴随着头疼的慢性鼻窦炎，紧接着是少儿哮喘和慢性支气管炎，与药为伴。”蒋欣均告诉记者，为了改变体弱多病的情况，从初中时起自己就开始主动锻炼，直到成年。从2015年第一次尝试跑步，跑了2.5km就喘不过气来的状态，蒋欣均每天坚持，到现在，蒋欣均已经能够完成50km越野、68km越野、100km越野，并正在挑战168km越野。

“我从28岁开始跑步，到现在已有5年了。这5年受益良多，不仅跑步时产生的化学物质多巴胺让我快乐，还有执行大周期计划时带来的成长让我自信，更有结伴奔跑时各位老师的一言一行让我深受启发。”蒋欣均说，“我们无论是跑向健康、公益还是极限，无论是实现什么目标，一个人跑必将会变成一群人跑。因为只有一群人跑，我们才能跑得更远，这是跑步的意义！也是坚持的意义！”

不同的跑步方式，代表了不同的生活理念

记者在采访中了解到，不少跑者都经历了从进行个人跑步到参加团体跑步的过程。北京广播电视台生活频道中心副主任白艳军是一位资深马拉松跑者，他从2014年开始跑步，半年之后就参加了当年的北京马拉松，而就是这次马拉松比赛，让白艳军彻底爱上了跑步这项运动。

一项2019年的研究数据显示，我国14~35岁的青年中，近三成有抑郁风险，近一成有抑郁高风险，超过50%的受访者有焦虑问题。

“有氧运动能够显著改善任何一种焦虑症状，体育锻炼可以使焦虑症状的发生率减少50%以上。”赫忠慧说，“不同强度的体育运动都有助于减轻焦虑，高强度运动发挥的作用更快更有效。”

对此，从零开始参与跑步并最终爱上这项运动的封敏深有体会。

“户外进行有氧运动20分钟，要比在室内跑步机上锻炼相同时间更能有效激发创造力。”赫忠慧说，体育运动能够促进人体骨骼发育，预防和纠正脊柱形态异常。也有研究表明，体育在对人的品格的塑造方面具有不可替代的作用。

“在自学了如何跑步之后，我又组建起跑团，依靠团队的帮助更科学地训练。直到一年后完成第一场马拉松。”蒋欣均说，通过对比学习、反复实践，自己克服了呼吸这个短板，而且以更好的状态参加马拉松。“那一年让我明白：对于一个足够远的目的地，任何里程碑都只是路途的风景。”

跑步已成为一种文化现象

赫忠慧表示，运动可以促进大脑的神经形成，“几乎所有的运动都会使人的创造力提高，长期坚持体育锻炼的人，其创造力及各项能力的总体水平都高于不爱运动的人”。

对很多跑友而言，跑步锻炼“一举多得”：一方面，跑步能够强身健体；另一方面，跑步还能释放压力、愉悦身心。

现在，跑步已经从原初的肢体运动，渐渐有了更多的经济意义和文化意义。

在清华园，清华大学生命科学学院院长王宏伟教授带领着他的学生在清华园里跑“春”，按照提前在地图上设计的路径图，王宏伟和学生们一起跑出“春”字路线。

在江苏无锡，作为2021无锡马拉松赛道的一部分，被众多跑友誉为“最美马拉松步道”的无锡樱花步道近期精彩亮相，吸引了不少跑友前往拍照打卡。

在四川汶川，汶川马拉松主推环保办赛，引发跑圈跑友热议。

接受采访的跑步爱好者们告诉记者，跑步这项运动入门快、受限小，这几年，越来越多年轻人甚至老年人等各年龄群体的运动爱好者都开始跑步。

与此同时，“跑步文化”“跑步经济”等新概念、新模式发展方兴未艾，跑步运动所催生出的运动器材、护腕和护膝装备、文化衫及相关主题文创产品也已从小范围内的“小众”爱好成为诸多专业跑团、跑友及至普通跑者、健身爱好者的“大众”选择。知名跑步达人分享的跑步视频、跑步攻略、跑步心得也吸引着更多新人加入跑步。

白艳军介绍，现在他已经跑了两万多公里，“运动原本就应该是生命的本质属性，而不是某一个阶段的‘时尚’，它应该贯穿生命开始到终结的全过程。”白艳军说。（张亚雄）