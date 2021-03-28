今天白天有沙尘暴，阵风七八级

今天，北京又将迎来大风沙尘天气。根据预报，今天早晨和白天，沙尘天气可以达到沙尘暴级别，请大家注意防护。市气象台昨天已发布大风蓝色预警和沙尘暴黄色预警。

昨天，北京处于雾霾的重度污染状态，大风沙尘天气已经在路上。

市气象台首席预报员张琳娜介绍，27日后半夜和28日，北京将出现大风沙尘天气，其中28日早晨到白天时间，强度可以达到沙尘暴级别。

张琳娜说，从昨天的监测情况来看，蒙古国地区已经有气旋强烈发展，气旋附近已经出现了大范围的沙尘暴天气，不仅有沙尘还有六到八级大风，阵风达到八到十级。气旋东移和冷空气进一步东移南下，带来大范围的沙尘或者沙尘暴天气。

此次大风沙尘天气大概有三个特点：第一是27日后半夜至28日，北京有四五级偏北风，阵风是七八级，其中山区可以达到八到十级。二是这次沙尘过程比较强，28日早晨到白天时间，强度可以达到沙尘暴级别，沙尘暴是指能见度低于1公里的情况，沙尘天气是指能见度低于10公里的情况，“所以这一次，28日早晨到上午，能见度可能低于1公里。”张琳娜说。

第三点是从持续时间上来看，这次沙尘天气从27日后半夜一两点开始影响北京，一直到28日入夜以后，逐渐结束。“这次持续时间比较长，预计和3月15日那次过程差不多，影响超过12小时。”张琳娜说，预计28日入夜以后，风力明显减小，沙尘天气逐渐减弱。29日早晨到上午，能见度有8至10公里，明显好转。但29日下午北京受到偏南风影响，可能会把已经输送到南部的沙尘带回来，会有沙尘回流影响，但程度就比较轻，能见度在5至8公里，强度明显减弱。

中国气象局介绍，根据连续监测显示，截至昨天15时，沙尘区较上午向东南方向扩散，目前沙尘区主要分布在蒙古国东部和南部、我国内蒙古西部和中部偏北地区等地。经估算，卫星监测到的沙尘可视面积约为39.8万平方公里。

昨天11时05分，市气象台同时发布大风蓝色预警信号和沙尘暴黄色预警信号，受冷空气影响，预计28日2时至20时，本市大部分地区有四五级偏北风，阵风可达七八级，山区阵风8至10级，请注意防范；预计27日后半夜至28日，本市有沙尘天气，其中28日早晨至白天有沙尘暴，最低能见度1000米左右，请注意防范。

北京市气候中心主任王冀介绍，3月份以来，以北京观象台为例，北京常年平均沙尘天气是2.4天，最多的是9天发生在2001年。今年到3月26日，北京出现了2天沙尘天气，分别是3月15日和16日，其中15日是沙尘暴天气。沙尘天气并不是很常见的，王冀说，北京市的沙尘天气主要出现在上世纪五六十年代，沙尘发生趋势是逐年下降的。五十年代平均沙尘天数是8天，也是历史上比较多的时期，到了2010年之后，平均不到一天。

张琳娜表示，因为北京沙尘天气主要是受外来输送影响，沙尘强度主要取决于上游沙尘的强度和输送的路径，所以预报也存在一定的不确定性，市气象台将密切监测，滚动更新预报预警情况。

防范提醒

一是因大风天气且伴有扬尘，市民朋友尽量减少外出，出门戴口罩和纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤，外出回来及时清洁面部和鼻腔。司机朋友驾车时要减速慢行、谨慎驾驶。

二是老人、儿童和患有呼吸道过敏性疾病病史人员应减少外出活动。在家关闭好门窗。

三是施工工地及时苫盖裸露地面避免扬尘，加强安全监管，必要时停止一切吊装、悬空、攀登等高空作业。

四是城市管理部门要加强对户外广告牌匾等设施的巡查，清理折损树枝和倒伏树木，对潜在危险点位应设置提示警示牌。

五是公园景区、山区等地区要加强防火巡查，遇到火情及时处置。