张文宏在澳门分享抗疫经验：中国成功有三个关键点

3月26日，上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在澳门分享抗击新冠肺炎疫情的经验和体会。新华社记者 张金加 摄

新华社澳门3月26日电（记者郭鑫、李寒芳）上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏26日在澳门分享抗击新冠肺炎疫情的经验和体会。

张文宏表示，中国之所以可以迅速采取有效措施并取得现阶段的疫情防控成果，最重要的是三个关键点：“中央优越的执政能力”“全民积极配合”及“我国日益增强的科技能力”。

当天，张文宏在澳门科技大学作了题为“新冠疫情全球应对异同与走向”的讲座。张文宏认为，中国抗疫的成功还与“集中力量办大事”的传统和优势密切相关。在疫情伊始，中国迅速作出反应并落实，以将病例清零为目标，将疫情的影响尽最大努力降到最低。

3月26日，上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在澳门分享抗击新冠肺炎疫情的经验和体会。新华社记者 张金加 摄

他指出，中国政府高度重视疫情防控，第一时间采取“封城”、居家隔离、健康监测等措施，有效控制了国内疫情的传播，帮助老百姓从心理上克服对疫情的未知和恐惧。

张文宏在讲座中积极肯定澳门的疫情防控成果。他表示，以澳门目前的科技条件，已完全具备了疫情防控的充足条件。

张文宏认为，尽管抗疫任重道远，但未来一定是光明的。接种疫苗是目前重新加强世界各地联系的必要手段，要重视疫苗的接种并逐步提高疫苗的接种率。