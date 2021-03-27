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3月28日，是西藏百万农奴解放纪念日，是西藏各族人民永远铭记的日子。

1959年3月28日，西藏民主改革拉开帷幕，由此开辟了西藏从黑暗走向光明、从落后走向进步、从贫穷走向富裕、从专制走向民主、从封闭走向开放的历史新纪元。

如今，昔日农奴眼里的“人间地狱”早已翻天覆地。“太阳啊霞光万丈，雄鹰啊展翅飞翔，高原春光无限好，叫我怎能不歌唱。驱散乌云见太阳，幸福的歌声传四方。”藏族同胞的嘹亮歌声，唱出了民主改革后西藏人民的幸福生活。

片 多（见图①）

片多出生于1941年，是日喀则市甲措雄乡塔巴村村民。在旧西藏，片多是当地庄园的农奴。她回忆，那时的生活太苦，农奴的衣服破旧不堪，满是补丁，甚至有时连打补丁的布料也没有。到了冬天，没有被褥，只能靠生火御寒，要等白天出太阳才稍微暖和一点。

1959年，西藏民主改革大幕拉开，片多分到了土地、牲畜，通过自己的努力，过上了好日子。

图为片多（中）一家的合影。

新华社记者 晋美多吉摄

冲 多（见图②）

今年90岁的冲多老人是日喀则市甲措雄乡宗雄村村民。在旧西藏，冲多是日喀则白鲁庄园的农奴，祖辈也是。因为一家人擅长酿青稞酒，庄园主强迫他们酿青稞酒来抵青稞酒税。一家人一年到头酿着甘甜的美酒，自己却一直喝不上。

如今，冲多老人住在宽敞的藏式院落里，儿孙满堂。老人说：“喝着青稞酒，看着孩子们健康成长是我最大的快乐！”

图为冲多在家里浇水养花。

新华社记者 晋美多吉摄

巴 桑（见图③）

1936年出生于日喀则市昂仁县卡嘎镇布玛村的巴桑，在西藏民主改革前，一直给当地农奴主放羊。把羊毛和羊奶等上交后，她自己吃不饱、穿不暖。巴桑感慨“农奴主吃大山吃不饱，喝大海喝不饱”“旧西藏，冬天是最难熬的季节，全家8口人，没有一双鞋”“光脚放羊，光脚干农活，真羡慕牲口还有蹄子”。

如今，老人住在宽敞的藏式房屋，安度晚年。

图为巴桑和女儿在聊天。

新华社记者 孙 非摄

旦增措姆（见图④）

旦增措姆出生于1942年，是日喀则市萨嘎县雄如乡卓巴布村村民。小时候，他们全家一边给农奴主放羊，一边靠乞讨维生。实在活不下去的旦增措姆一家，偷了农奴主的羊，翻山越岭，一路逃跑。农奴主很快把他们抓了回来，旦增措姆的父亲被打成残疾，用来遮风挡雨的氆氇帐篷也被抢走，一家人只好住在山洞里。

1959年，西藏民主改革大幕拉开，旦增措姆的苦难也划上了句号。如今，旦增措姆家有100多头牲畜。2020年，一家人还搬入了政府出资修建的边境小康村新房。

新华社记者 孙 非摄

达 娃（见图⑤）

今年84岁的达娃是山南市乃东区昌珠镇克松社区的村民。1959年，克松村率先进行民主改革，成立西藏第一个农村党支部，选出西藏第一个农民协会筹委会。在旧西藏，达娃是克松庄园的一名“差巴”（领种份地，向农奴主支差役的人），吃不饱饭，没有任何权利。如今，达娃老人生活无忧，乐享晚年。老人说：“我只想活得长久一些，好好看看这发生天翻地覆变化的新西藏。”

图为达娃在自己家中接自来水。

新华社记者 晋美多吉摄

尼 玛（见图⑥）

今年76岁的尼玛，是山南市琼结县下水乡久河村的村民，也是国家级非物质文化遗产“久河卓舞”传承人。

在旧西藏，“卓舞”带给老人的是无尽的痛苦。“那时候学‘卓舞’是为了向日吾德庆寺纳税。出于表演需要，‘卓舞’演员都要留长头发，而有些年轻人会偷偷把自己的头发剪掉，‘卓舞’老师便把这些人抓起来鞭打。”尼玛老人说。

西藏民主改革后，翻身得解放的尼玛通过传承和发扬“卓舞”，过上幸福的生活。他担当起“卓本”（领舞者）的角色，控制着整个舞蹈动作和节奏。如今在久河村，尼玛老人已先后培养了80余名学生，并组建“卓舞”队，也带领他们登上了中国民间文艺最高奖——山花奖的殿堂。

新华社记者 普布扎西摄

次 旦（见图⑦）

次旦出生于1941年，是阿里地区噶尔县昆沙乡前进村3组村民。在旧西藏，次旦一家四口没有土地，以乞讨为生，食不果腹，有时只能吃死去牲畜的肉充饥。

1959年，西藏民主改革大幕拉开，次旦分到了土地、牲畜，通过自己的努力，过上了正常生活。如今，80岁高龄的次旦，在阿里地区特困人员集中供养服务中心安享晚年。图为次旦（右一）在集中供养服务中心跟朋友们合影。

贡觉群培摄（新华社发）