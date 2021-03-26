西凤酒：2020年销售收入63亿元 自营产品实现翻量增长

陕西西凤酒厂集团有限公司（以下简称“西凤酒”）23日在西安举办了2020年度全国经销商、供应商表彰大会。陕西西凤酒股份有限公司副总经理、营销管理公司总经理周艳花表示，2021年是西凤酒创新发展、转型发展、跨越发展的关键一年，西凤酒将与经销商共筑百亿梦，以突破创新的思维、排除万难的勇气和干劲共同开启更远大的征程。

2020年，面对新冠肺炎疫情影响和全球经济下行的双重压力，西凤酒最终取得销售收入63亿元的成绩，其中自营产品实现了100%的翻量增长。具体而言，2020年西凤酒自营产品新增商家597家，增长率达45%，全国化市场布局成效显著。同时通过“厂家自营+经销商经营”的方式，构建起西凤酒在全国的销售基点和品牌推广的平台，品牌形象和销售氛围大幅提升。

谈及2021年的销售计划，周艳花表示，西凤酒将坚决贯彻“高端化、全国化”的战略要求，以“抓机遇，抢赛道，保持高速度、高质量发展”为总基调，坚持“三轮驱动”的高速发展模式，加速推进品牌运营板块稳基础，加速精细布局，深度发力，为2022年最终实现百亿目标打下坚实的基础。同时，西凤酒将做好“三大聚焦”，即全国聚焦打造特区市场，区域聚焦打造核心市场、商家聚焦打造千万商家。