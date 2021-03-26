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广州医保业务可线上办 随时查询办理进度

2021年03月26日10:01 来源：广州日报

问：互联网越来越发达，很多办事程序都能直接在电脑、手机上解决了，尤其是疫情发生后，能不用跑现场最好了。医保业务方面，到底有哪些事项可以“不见面”办理和查询进度呢？

答：为方便群众办事，减少群众跑腿，广州医保现有查询和打印个人参保信息、生育津贴支付、临时异地就医人员备案等37项医保业务提供线上办理，其中29项业务还可在“穗好办APP”查询办理进度。

市民只需登录广东政务服务网，依次选择“广州市-市医保局”，或登录穗好办APP，依次选择“办事-医保”，进入市医保局政务服务事项办理页面，即可按所需办理的业务有关指引提交申请。

其中，属于“直接办”的业务，线上提交资料后经审核符合办理条件的即可办结；属于“预受理”的业务，资料审核后符合办理条件的，需到医保服务大厅提交材料办结。

“穗好办APP”可办理6项医保服务事项及查询29项办理进度

市医保局介绍，以上37项可线上办理或预受理的医保事项中，第8、9、10、15、16、17项也可通过“穗好办APP”办理。另外，“穗好办APP”同时提供29项业务的办理进度线上查询服务。只需打开穗好办APP，依次点击“办事-医保-业务进度查询”，输入姓名、证件号码、业务受理号等信息即可查询办理进度，简单快捷。（周洁莹）

(责编：张文婷、杨迪)



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