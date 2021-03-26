给不育男性群体 画个像

近年来，我国男性不育发病率呈逐年上升趋势，新生人口急剧下降，不孕不育已成为社会问题。2020年，中国性学会、北京大学第三医院等单位对全国12个省市95家医院近4500名男性不育患者进行随机抽样调查。北京大学第三医院男科主任、中国性学会会长姜辉告诉《生命时报》记者，这是首次针对我国男性不育人群的大规模流行病学调查，较全面地反映了不育患者的基本情况。调查结果显示，中国男性不育患者有以下特征：

集中在25~45岁。男性不育患者的平均年龄为33.6岁，集中在25~45岁，其中31~35岁占比最高，表明这一年龄段对不育具有较高的解决需求。本次调查的参与者、北京大学第三医院男科张哲博士表示，以前25~35岁不育人群较多，随着生育年龄推迟和二胎政策影响，导致男性不育集中在25~45岁。

中东部城市居多。近一半男性不育患者来自东部地区，约四成来自中部地区。其中，超六成不育男性人群居住在城市，超一成居住在郊区，居住在农村的只有两成左右。张哲表示，目前没有科学证据表明地域因素会对不育产生影响，这一结果可能与中东部地区人口密集、育龄人口基数大或医疗水平较发达有关。

肥胖。虽然超四成不育男性体重指数（BMI）正常，但有26.71%的患者有肥胖问题，还有少数人（2.80%）体重过轻。“肥胖是不育的独立危险因素。”张哲表示，肥胖男性的精子数量和活力都会下降，而且脂肪较多也会导致男性雄激素水平降低，影响男性的性功能状态。

高学历。调查发现，多数不育男性接受过良好的教育，拥有大学及以上学历的比例达到63.82%，且大部分有稳定工作。张哲告诉记者，男女性都有最佳生育年龄，从医学角度讲20~35岁最佳，受教育程度高的人更可能晚婚晚育，年龄偏大会增加不育风险。由于高学历男性的配偶大多也是高学历，同属晚婚晚育，不育风险更高。

抽烟喝酒。约38%的不育男性有吸烟习惯，且六成烟龄在10年以上。30%的不育男性有喝酒习惯，其中近1/4的人每周喝啤酒超过500毫升；超一成每周喝白酒超过半斤；还有不少人不止喝一种酒。张哲表示，多项研究证明，烟酒不仅影响精子的数量、活力，还会降低精子遗传物质（DNA）的稳定性，增加不孕或流产风险。

焦虑。超过70%的不育男性患者存在轻度、中度焦虑，约11%存在重度焦虑。东部与中部地区男性的焦虑程度远高于西部地区。大多数不育男性处于抑郁状态，约30%甚至重度抑郁。在性功能方面，超过半数的男性不育患者有不同程度的勃起功能障碍。张哲表示，焦虑、抑郁和性功能障碍是相互影响的，导致恶性循环，且都可引发不育问题，需要引起重视。

姜辉提醒，不孕不育会给患者带来沉重的心理压力和精神负担。如果夫妇同居未采取避孕措施1年以上而无生育者，应怀疑是不育，要做好以下几点：1.正视不育问题，尽早就医，找出问题出在哪儿，不要讳疾忌医。2.积极求助心理医生。有些性功能障碍甚至不育问题可能是心理原因造成的，尤其是出现了严重的焦虑、抑郁等不良情绪，更要及时求助专业人士。3.家人的理解和支持十分重要。夫妻双方要相互理解、相互支持，家人也要多关心体谅，不要施加太多压力。4.纠正肥胖、吸烟、喝酒、久坐等不良生活方式，减少不育的危险因素。5.男性要呵护好脆弱的睾丸，不要经常泡温泉、穿紧身内裤等。最后，治疗不育不要迷信偏方、秘方，要去正规医院治疗，以免贻误病情。（记者 张健）