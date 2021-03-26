有花粉症 防疫须升级

这两年的春天，花粉过敏患者除了要忍受“鼻涕一把眼泪一把”的痛苦，还要兼顾防疫，可谓一年中最难过的季节。

导致花粉过敏的“元凶”包括杨柳在内的乔木以及牧草和杂草的花粉。这些花粉是“风媒花”，依靠风力从一朵花散播到其他花。北京协和医院变态反应科副主任医师关凯表示，这些花粉小到肉眼看不见，重量轻、数量多，在空气中大量飘浮，人接触和吸入后很容易致敏，引起眼睛发红瘙痒、喷嚏、流涕甚至咳嗽等不适，严重者还会有皮肤红疹、鼻塞憋气甚至哮喘等症状。春季，我国北方天干物燥、风力猛烈，花粉过敏的现象也较南方更严重。

花粉症让人感到不快，如果不加以治疗，频繁揉眼、抠鼻，在疫情期间会进一步增加新冠肺炎病毒的感染风险。关凯建议：“这一时期花粉随风飘散，室内活动应关闭门窗减少空气流动，户外活动尤其注意配备防护。”

外出要挑时间。花粉浓度高时尽量减少外出，如果外出，不要长时间逗留。花粉容易飞散的条件有“晴天气温高的日子”“空气干燥、风强的日子”“雨后第二天和持续2~3天气温高的日子之后”等。应尽量选在花粉浓度最低的清晨、晚上或是一场阵雨后出门。

口罩眼镜不能少。疫情防控期间，无论是防病毒还是防花粉过敏，外出时都有必要佩戴口罩和眼镜。实验结果表明，与不戴眼镜的情况相比，进入眼睛的花粉量减少约40%，戴防花粉眼镜更能减少约65%。患者还应尽量选佩戴防花粉口罩，这类口罩更舒适，能有效吸附、过滤花粉，对过敏者有很好的防护作用。

勤洗手。疫情期间，患者因花粉过敏发作需要不停摘下口罩擦鼻涕或揉眼睛时，必须要反复洗手。双手每次触碰到口罩外层也要洗一次手。每次洗手花20~30秒的时间，手指缝处也要认真打肥皂，用流水冲洗干净。由于打喷嚏会产生喷射距离较远的飞沫，公共室内场所聚集感染的风险也会变高，所以打喷嚏时不要摘口罩，应捂住嘴巴，以减少飞沫。

避免穿羊毛材质的衣服。一般来说，羊毛衣服比棉布和化纤衣服更容易产生静电，吸附花粉，并将其携带至室内。因此外出应选择表面光滑材质的衣服。另外，可以戴上帽子避免头发沾上花粉。

另外，有些人会有疑问，为什么戴了口罩仍会有过敏症状？“这是因为任何款式的口罩都无法100%拦截空气中所有花粉。此外，花粉会随着空气进入室内，患者在室内取下口罩仍能吸入花粉。还有，除了通过呼吸道吸入途径，花粉还可以通过面部、颈部、手部等皮肤接触引起过敏反应。”关凯解释道，“如果按照防护建议做好了防范措施，仍然出现过敏症状，那就要使用抗过敏药物了。轻者可自行购买非处方药，如症状进一步加重，一定要及时就医。”（记者 石筱璇）