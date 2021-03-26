“孤独没有什么不好。使孤独变得不好，是因为你害怕孤独。”

这是一位作家谈“孤独”时的洞见，深以为然——孤独是艺术的摇篮，真正的创作无一不是诞生在一个静穆的时刻。英国诗人华兹华斯就坚定地认为“诗歌源于在内心平静时追忆起来的情感”，而生命境界的升华，没有不经历体验这样一个孤独过程的。

在第十九个“世界睡眠日”之际，一份《2021年运动与睡眠白皮书》数据显示，当下我国超3亿人存在着睡眠障碍。在诸多的原因当中，“害怕孤独”是不可忽视的原因之一。

害怕的是什么样的“孤独”？

因“僧多粥少、过度竞争、焦虑内耗”的内卷化，而形成强烈负能量的孤独感，压迫出自我否定或膨胀爆裂，这种“内卷化的孤独”当下正在渗透到工作生活方方面面。

人的一生中，约有三分之一的时间是在睡眠中度过的，睡眠对我们的健康至关重要。然而，“内卷化的孤独”正把熬夜失眠、忧愁寂寞常态化，打乱自然节奏的规律，撕裂身心，陷入陀螺式的自我消耗和无助的死循环中，直接造成逃避现实、逃避问题，甚至逃避社交。

在2020年的最后一天，知乎CEO在知乎平台回答了一个问题：社交究竟是什么东西，它的本质是什么，由什么要素组成？他给出的答案很简单，关于社交的本质只有两点——

我是谁？

其他人是谁，在想什么？和我是什么关系？

从一个媒体人的视角，看这一似乎哲学性很强的回答，其实也是一个有关媒介与人关系的回答。

正如麦克卢汉所说，媒介即信息，媒介使用会导致人们的思维与行为变化。正在深深影响工作生活的移动社交互联网，在真实与虚拟场景相互转换之间，展开了一场与碎片化时间追逐竞跑的游戏，不断挑战我们的思维模式和表达方式，最直接的影响之一，就是对于本可承受、安享与欣赏孤独的我们，却越来越害怕孤独，别说观看一段长视频都变得没有那么耐心，就连片刻离开手机都容易变得心神不安、心烦意乱。

治疗“内卷化的孤独”的良方无他，唯有提高健全身心的免疫力，还“孤独”一个正常人平常心的规律范畴，调节改善工作和生活方式：开放它，接纳它，正视它，转化它，才能谨防陷入亚里士多德对“内卷化的孤独”一种千年预言：孤独的人，不是神灵，便是野兽。

孤独，有的是长期甚至是一生的，有的却是突然的改变；孤独，有的是被动造成的一种情绪状态，有的却是主动选择。

认识和化解“内卷化的孤独”，更多地需要用智慧而非知识。

这里的智慧是指使用知识、经验、洞察力、同理心等进行思考和行动的能力，是一个认识自我与他人关系的过程。张爱玲说：“在这个光怪陆离的人间，没有谁可以将日子过得行云流水。”前些天一个被追捧的年轻直播带货明星，突然病倒住院，自叹压力大时一点小事也会让自己崩溃。而另一个选择一跳死之的年轻人，家人回忆说其实导火索微不足道，只是他长期抑郁、心理崩溃。

当一个人学习拥有智慧时，无论孤身一人，还是与其他人在一起，都可能会对孤独感产生免疫力。

日前坐地铁时，透过一片埋头看手机的人群，看见窗外的地铁站墙上，贴着季羡林先生的一句话：人世间，波诡云谲，因果错综。只有能做到“尽人事而听天命”，一个人才能永远保持心情的平衡。

不知能有多少人注意到这句话？我并不觉得“内卷化的孤独”是什么羞耻，因为至少自己常会因处理不好问题矛盾、改正不好错误失误，而陷入其中，程度轻重不同罢了！我们每一天需要“尽人事”的地方实在太多了，多到哪有闲功夫孤芳自赏、自怨自怜、自欺欺人。

日前广西一名年仅24岁的青年突发意外去世，捐出的器官成功移植到7名病人体内，又以另一种方式“活”在了这个世界上。这或许就是一种善待孤独的智慧吧！

而超越孤独的更大智慧，恐怕还有许多值得用一生去追求的，那是“先天下忧之忧，后天下之乐而乐”的觉醒奋斗者。一方面，我们需要《乌合之众》中警示的“孤独”自醒：“群体的叠加只是愚蠢的叠加，而真正的智慧被愚蠢的洪流淹没。”每一个奋斗觉醒者，都有着孤独体验和激发创造；另一方面，我们需要满足人民利益、顺应人民愿望、得到人民支持的杰出人物、英雄人物、模范人物，学习紧跟他们的步伐，就是顺应人民创造历史的规律。

比如看完《我的长征》，印象最深的，除了无休止的流血牺牲，一天孤独艰辛地行进120公里路，还有就是那位红军战士口中一直说着的：“跟着走！”

跟着党走，跟着信念走，跟着队伍走，跟着心声走。

比如看完短短一场中美谈判视频，印象最深的，除了更加看清对方“内卷化的孤独”显现的虚弱强辩，也依稀听清了中华大地百年孤独、百年团结、百年奋斗，从站起来、富起来到强起来的新时代长征组歌。

坚持党的建设、统一战线、武装斗争，坚持实事求是、群众路线、独立自主。

相信无论在虚拟世界还是真实世界，无论遇到顺境还是遭受挫折，只要保持积极向上的健康心态笑对人生，学习超越孤独的智慧直面人生，把“小我”投入“大我”当中，跟着走，坚持走，一定能够走出一个独一无二的自己，走出一个真实圆满的自己。

相信今年“世界睡眠日”的“规律睡眠，健康未来”这个主题引导，不仅仅有利于我们尽快学会不受煎熬地走入梦乡，而且有利于我们从内卷化的孤独中走出来，拥抱一个更加丰富多彩的明亮人生。

百年前的李大钊先生振臂高呼，言犹在耳，震聋发聩，鞭策我们奋力前行：“人生本务，在随实在之进行，为后人造大功德，供永远的‘我’享受，扩张，传袭，至无穷极，以达‘宇宙即我，我即宇宙’之究竞。”