中国冬春季胡萝卜最大出口基地喜迎销售黄金季

初春时节，天色渐亮，厦门市翔安区种植胡萝卜的田间地头人头攒动，以几十个人为一组的工人们正在收割胡萝卜，一派忙碌景象。

城市另一端，胡萝卜加工车间内同样一片繁忙，工人们熟练地将胡萝卜分拣、过秤、打包后，快速流通到繁华都市……

眼下，正是中国冬春季保鲜胡萝卜最大出口基地——厦门市翔安区胡萝卜的销售旺季，这里盛产的胡萝卜是地方特色农产品之一，已连续多年蝉联全国冬春季胡萝卜出口冠军，年产值达10亿元(人民币，下同)。

“去年以来，我们的胡萝卜出口销售额达到2826万元，主要销往日本、泰国、马来西亚、欧盟等国家和地区，我们的胡萝卜品相佳、口感好，很受海内外顾客欢迎。”位于翔安区的胡萝卜加工企业厦门利泰盛食品冷冻有限公司财务经理陈豪杰说道。

作为翔安区最大的胡萝卜加工企业之一，该公司共有400余名工人，每条产线日产量胡萝卜成品达100多吨，对外出口20余个国家和地区。

陈豪杰告诉记者，去年以来，该公司接受来自税务部门的各项政策帮助，累计共减免各项税费达1200万余元，为企业调整经营方向、开拓新销路提供了资金支持。

位于厦门市翔安区新店街道的下许社区，是翔安区胡萝卜主要生产基地之一，当地已经有30多年种植历史。

“往年我们采收和收购胡萝卜的七成主要出口国外市场，受疫情影响，今年的胡萝卜主要销往国内市场。”位于新店街道的胡萝卜加工企业厦门呈林开发有限公司负责人蔡志龙介绍说，目前该公司有400多亩的胡萝卜种植基地，因为销量好，又再跟农户增加收购300多亩的胡萝卜，年销售胡萝卜达五六千吨。

厦门市税务部门相关人士称，为加速回流资金推动企业发展，税务部门持续优化出口退税服务，推进网络化申报、电子化流转、无纸化退库，实现从申报退税到办理退库全流程无纸化操作，大大畅通外贸出口渠道。(杨伏山 许伟强)