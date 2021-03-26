今天北京迎“春雨” 最高气温“速滑式”下落

“春雨”润京城。预计，今天(3月26日)北京阴有小雨或零星小雨，气温将明显回落，最高气温降至15℃。雨后湿度大，今夜至明晨能见度不佳，需注意防范。

昨天后半夜开始，北京就有雨水现身，今早全市降雨仍比较分散。预计今天北京的雨会断断续续地下，气温较昨天降幅比较大。

北京市气象台26日6时发布天气预报：今天白天阴有小雨或零星小雨，北转南风二三级，最高气温15℃；夜间阴，有轻雾或雾，南转北风一二级，最低气温9℃。由于雨后湿度大，今天夜间至明天早晨北京有轻雾或雾，能见度不佳。

另外，从常年数据统计来看，每年进入3月以后，我国北方沙尘天气进入高发期。明天至周日白天，北京或有大风、沙尘天气侵扰，届时关注临近天气预报。

气象专家提醒，今天北京有降雨、降温天气，公众出行注意添衣，雨具随身，驾车减速慢行；雨后湿度大，今夜至明晨能见度不佳，公众出行需注意交通安全。