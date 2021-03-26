北方地区多沙尘天气 中东部大部有雨雪天气过程

中新网3月26日电 据中央气象台网站消息，未来一周，我国北方地区多沙尘天气。其中，26日08时至27日08时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃中西部、青海北部和东部、宁夏、陕西西北部等地有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古西部、甘肃西部局地有沙尘暴。26-27日我国中东部大部地区将先后出现小到中雨，江南地区局部有大雨并伴有雷电；28日内蒙古东北部、黑龙江西北部等地局地有大到暴雪。

西北地区中东部等地出现雨雪 甘肃青海等地出现沙尘

昨日08时至今日06时，甘肃陇中、青海东部和南部、川西高原北部、西藏东部、黑龙江南部等地部分地区出现降雪(雨)或雨夹雪，青海黄南、黑龙江绥化局地降水量5～10毫米；甘肃陇南、陕西西南部及广西北部等地部分地区出现中雨，广西柳州局地大雨。新疆南疆盆地、甘肃中西部、青海北部部分地区出现扬沙或浮尘。

北方地区多沙尘天气 黄海东部海域有大雾

未来一周，我国北方地区多沙尘天气。其中，26日08时至27日08时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃中西部、青海北部和东部、宁夏、陕西西北部等地有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古西部、甘肃西部局地有沙尘暴。27日至28日，受蒙古气旋影响，内蒙古中西部和东南部、西北地区北部、华北、黄淮北部、东北地区西部等地有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古中西部的部分地区有沙尘暴。

26日白天，辽东半岛东部沿岸海域、成山头附近海域、黄海东部海域将有大雾，能见度不足1公里。此外，26日早晨至上午，黑龙江西南部、吉林北部、辽宁东南部、四川盆地南部等地的部分地区有大雾，其中，黑龙江西南部局地有能见度不足200米的强浓雾。中央气象台3月26日06时继续发布大雾黄色预警。

中东部大部有雨雪天气过程

26-27日我国中东部大部地区将先后出现小到中雨，江南地区局部有大雨并伴有雷电；28日内蒙古东北部、黑龙江西北部等地局地有大到暴雪。

未来三天具体预报

3月26日08时至27日08时，新疆北疆、内蒙古东北部、黑龙江西北部、西藏东部、西北地区中部等地部分地区有小雪或雨夹雪，局地中到大雪(5～6毫米)。新疆北部、内蒙古东部、东北地区大部、西北地区东南部、华北、黄淮、江淮、江汉、江南北部和西部、西南地区东部和北部、华南大部等地部分地区有小到中雨，局地大雨(25～30毫米)。内蒙古中部和东部部分地区有4～6级风，新疆南疆盆地、西北地区东部、华北北部等地有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。

3月27日08时至28日08时，新疆沿天山地区和西部山区、内蒙古东部等地部分地区有小雪或雨夹雪。新疆伊犁河谷、内蒙古东北部、黑龙江北部、吉林东部、江淮大部、江汉东部、江南大部、西南地区东南部、华南大部等地部分地区有小到中雨，局地大雨(25～30毫米)。内蒙古中西部、华北中东部、山东半岛等地部分地区有4～6级风，内蒙古中西部、西北地区东部、华北等地部分地区有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。

3月28日08时至29日08时，新疆北疆北部和西部山区、内蒙古东北部、黑龙江西北部、西藏南部和西部、青海北部、甘肃南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大到暴雪(10～15毫米)。新疆北部、内蒙古东部、东北地区大部、西北地区东北部、江南大部、西南地区东南部、华南大部等地部分地区有小到中雨。内蒙古东部、辽东半岛、华北大部等地部分地区有4～6级风，内蒙古中西部和东南部、西北地区东北部、华北、黄淮北部等地有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。