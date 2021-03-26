今年1至2月 北京PM2.5浓度51微克/立方米

记者日前从市生态环境局获悉，今年1至2月，北京市空气中细颗粒物（PM2.5）累计浓度为51微克/立方米，为京津冀及周边地区“2+26”城市最优。优良天数比率71.2%，发生重污染3天。

据了解，今年以来，本市深入推进“一微克”行动，实施挥发性有机物（VOCs）治理专项行动，加快建设覆盖街道（乡镇）和主要工业园区的VOCs高密度监测网络。同时，以中央生态环保督察问题整改为契机，组织开展印刷企业集中区VOCs综合整治；以产品VOCs含量为重点，开展工业涂装企业专项执法。

此外，本市推进机动车结构优化，继续实施国三汽油车淘汰补贴政策，今年前两个月累计淘汰7万辆。提升扬尘管控精细化，发挥工地扬尘视频监控平台效能，通报批评扬尘治理不达标企业23家，针对施工扬尘类违法行为立案1177起。

今年2月，本市继续抓好春节、元宵节烟花燃放管控，禁放区面积同比增加22%，继核心区、大兴区后，石景山、顺义区全区禁放。今年春节、元宵节期间气象条件为近年最差，同时受区域传输叠加烟花爆竹燃放影响，本市春节、元宵节期间发生空气污染过程。经全市上下全力应对，确保各项应急减排措施落地见效，“削峰”效果明显，春节重污染天数同比持平，元宵节未出现重污染日，烟花集中燃放造成的PM2.5浓度增幅同比下降25%。

北京市生态环境局表示，当前，本市大气污染治理成效仍不牢固，短期受气象条件波动影响较大，保持空气质量持续改善需付出更大努力。下一步，北京市将坚持方向不变、力度不减、标准不降，深化“一微克行动”，围绕本市大气污染防治2021年行动计划，确保各项措施落实到位。

另据了解，2020年北京全市降尘量同比下降12.1%，在京津冀及周边地区“2+26”城市中保持前列。（记者 王斌）