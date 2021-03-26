“邮件快件安检员”被增设为新工种

近日，人力资源和社会保障部办公厅、市场监管总局办公厅、统计局办公室印发《关于发布集成电路工程技术人员等职业信息的通知》(人社厅发〔2021〕17号)，明确在“安检员（4-07-05-02）”职业下增设“邮件快件安检员”工种。这标志邮件快件安检员被正式增设为新工种。

去年，人社部委托中国就业培训技术指导中心发布了《关于持续开展新职业信息征集工作的通告》，面向社会公开征集新职业信息。国家邮政局结合行业发展带来的职业工种的新变化，组织专家研究论证，提出了增设“邮件快件安检员”新工种的建议。

近年来，我国邮政快递业发展迅猛，我国包裹快递量占全球包裹快递总量50%以上。邮政快递业的快速发展和技术进步使岗位分工越来越细，催生新的职业、工种，对邮政快递安全从业人员的职业化、专业化水平，安检检查效率等提出了新的要求。邮件快件安检员处在安全生产运营管理第一线，在防止禁寄物品流入寄递渠道，维护国家安全和利益，保障人民生命财产安全，保护用户合法权益等方面肩负重要责任。

邮件快件安检员新工种的发布，对于增强邮件快件安检员队伍的社会认同度、促进就业创业、引领职业教育培训改革、推动邮政快递业安全健康发展等，都具有重要意义。

下一步，国家邮政局将积极会同人社部加快推进邮件快件安检员国家职业技能标准开发颁布，指导做好邮件快件安检员人才培养培训，推动开展人才评价，不断提升从业人员的素质和能力，打造数量充足、素质优良的邮件快件安检员队伍。（记者甘皙）