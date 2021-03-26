在成为我的妈妈前 你首先是你自己

从记事起，你的身份就是我的妈妈，爸爸的妻子。如今，我已经长成了大姑娘，而你也不再年轻，我突然想起来，你还是你自己。

我来到乡下，扭头一看，那不正是15岁的你！个子不高，脸上还有未消去的婴儿肥，肩膀上背着箩筐。我向你跑过去，你热情地拉着我的手：“怎么从来没见过你？刚来吗？”我呆呆地看着你，点了点头。 你一把拉过我：“走，我带你去玩！”窗边传出一个老者的声音：“艳洁！赶快去割猪草，别光顾着玩，回来把猪喂了。”你答应太奶奶后，又跟我说道：咱们走。我们一路上聊天、唱歌，我知道了太爷爷是个大厨，会做很多席上的菜；还知道你们家的老母鸡可凶了，除了太奶奶，其他人都啄……时间过得很快，我们很快地熟络在一起，这时的你是一副活泼少女的样子。

“你这个女子怎么能这么不懂事？都不给你爷爷留一点。”隔壁一个苍老而有力的声音呵斥着，“那么一大碗，你怎么就吃完了！”这是太奶奶的声音，我小心翼翼地从门口探出半个脑袋，窥探着室内。只见你低着头，没有了往日的活泼，取而代之的是眼眶里含着泪，满是愧疚，小声道：“可是我饿。”

我赶紧跑到家中，打开炉灶，下了一碗面，淋上臊子，临出门又折回去，放上了两片平日里爷爷不舍得吃、只给我炸的小酥肉。我记得你说过，太爷爷是乡中的厨师，最会做这种炸的东西了，这样就可以以假充真。

我赶忙端过去，你还是垂着头不说话，太奶奶好像在生气中多了些自责。“唉呀，奶奶，艳洁刚刚忘了，把这半碗面丢在我家了。”我看向太奶奶，自说自话。你诧异地看向我，我向你眨眨眼睛。太奶奶接过我手中的碗，拍拍你说：“我就知道我家姑娘不会这样的。”你紧紧地拉着我的手，手心还微微冒着汗。

那天晚上，你跟我说了很多：从小，姥姥不在你身边，你跟着太爷爷和太奶奶一块儿住，懂事的你承担了很多责任，在那里你不能只做一个被宠着的孙女，你更是这个家庭的顶梁柱。每天割猪草、掰苞谷、喂猪、养鸡，你要样样行，每天要支撑这个家庭。我问你：有没有想过未来是什么样子？你说不知道会怎样。也是，在那个年代，每天都想着怎样填饱肚子，哪还有时间畅想未来？那就让我来帮你回答这个问题吧！

你有一份稳定的收入，家庭幸福美满。你以后会有一双儿女，大的乖巧，小的淘气，他们俩呀，会花费你很多心思。

我此行不只是想去送一碗面，让你免于太奶奶的责罚，在艰难的童年生活中少一分不开心的回忆。我更想对你说，你会是一个称职的妈妈、妻子、女儿，你为家人付出了太多太多。但你更应该是你自己，试着放开手，让别人多为你付出一些，让我多爱你一些。

因为你在成为我的妈妈之前，首先是你自己呀！（指导老师：刘艳华）