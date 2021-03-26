中国邮政快递报社3月22日发布的《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》显示，超五成快递员月收入不超过5000元，月收入超过1万元的仅占1.3%。超四成快递员每日派件量在100件以下，八成快递员每日派件量不超过200件。

据悉，在“时光的温度2021快递之夜”上发布的《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》，与往年的报告不同的是，今年的调查报告增添了快递员“从业满意度”调查。

2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查采取网络电子问卷方式进行，有效样本19260份，其中快递基层网点管理者和快递员分别占29%、71%，调查范围涵盖11家全网型邮政快递企业。

调查报告显示，目前快递员的主力是“80后”和“90后”，比例分别为42.81%和41.74%，3年以下快递从业经历的人员占到了61%。从派件数量来看，超四成快递员每日派件量在100件以下，八成快递员每日派件量不超过200件。

末端的创新，使快递员派送效率大幅度提高，每日派送超过600件的占比超过了1个百分点。从收入水平来看，超五成快递员月收入不超过5000元，月收入超过1万元的占1.3%。

从投诉处理满意度来看，基层网点中，1/3对总部处理各类投诉的结果表示基本满意，约18%表示很满意；快递员中，对公司处理投诉的整体满意率超过七成。

在从业环境满意度方面，51.76%的基层网点和63.86%的快递员对所属快递品牌表示“有信心”，近九成快递员对所属网点有较好印象。（记者甘皙）