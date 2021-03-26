不能放任“灰广播”卖“神药”

据新华社报道，在北京市区收听广播时，经常能听到一些“神乎其神”的保健药品推销广告。这种以专家讲解、听众互动、电话卖药为内容的广播，大多是“灰广播”。令人惊诧的是，这些“灰广播”，竟然还是借正规广播电台悄然“发声”。

所谓“灰广播”，主要是指具有播出资质的广播电台擅自提高发射功率增加覆盖范围，擅自增加天线高度、改变天线朝向等，播出误导性节目内容和违规大量播出广告等。津冀境内个别区县广播电台将广告时段承包给广告公司，给虚假广告可乘之机。原本是几块钱的普通保健药品，到“灰广播”上走一遭，身价暴涨10倍；普通保健品被宣传成“无所不能的人体万能干细胞”，不仅“包治百病”，还自带“80天细胞再生，80天血液干净”等神奇功能。

“灰广播”广告多以保健品和医疗器械为宣传对象，将中老年人当作围猎目标，一边展开情感攻势骗取消费者的信任和共情，一边用夸张的药效和虚高的价格收割消费者的口袋。据报道，所谓“专家讲座”和“热线接听”，均为经销商提供的录音资料，包括听众拨打的热线电话，也根本接不进“讲座”现场，广播内容都为提前录制。节目内容是假的，但赚钱是真的。一家在“灰广播”上销售保健品的公司，2至3年内的流水甚至过亿元。中老年患者四处求医问药的养老钱、救命钱被如此收割，商家利欲熏心固然可恨，为无良商家搭建平台的“灰广播”，同样难辞其咎。

由于这些虚假广告都是由正规电台播放，其隐蔽性更强；又因为电波跨越京津冀，药品生产和推销涉及全国多地，显然都给监管增加了难度。对给“灰广告”可乘之机的个别电台，应严加约束；针对保健品非法营销，执法部门应该及时“收听”，予以精准打击。多省份多部门联动，通过行政监管、刑事打击、公益诉讼等多种方式合力出击，绝不能再让“灰广播”给“神药”带货、坑害消费者了。