民政部提醒公众谨防受骗 公布涉嫌非法社会组织10家

3月24日，民政部公布2021年第二批涉嫌非法社会组织名单，提醒社会公众谨防上当受骗。“中国质量认证监督委员会”、“老年健康运动福利协会”等10家涉嫌非法社会组织上榜。

这是民政部今年第二次公布涉嫌非法社会组织名单。日前，民政部相关负责人在回答记者提问时表示，打击整治非法社会组织是一项系统工程，其中公布涉嫌非法社会组织的名单是最基础的工作。一是提醒社会公众要小心谨慎，以免上当受骗。二是恳请社会各方面提供涉嫌非法社会组织的活动线索。民政部等多部门日前联合印发通知，明确要求有关部门要探索建立健全对非法社会组织责任人的信用约束和惩戒机制，提高非法社会组织活动违法成本。

10家涉嫌非法社会组织名单

1.中国产业发展促进协会

2.中国茶业管理协会

3.中国质量认证监督委员会

4.亚洲语言艺术家协会

5.国民健康服务业发展研究院

6.中国职业技术教育发展研究会

7.中国绿色能源环保产业协会

8.老年健康运动福利协会

9.国际华人艺术家联谊会

10.中医药民间协会

（记者王琪鹏）