网信办整治网络环境乱象 封禁违规主播7200余个

网信办3月24日表示，今年2月以来，国家网信办部署深入开展“清朗·春节网络环境”专项行动，集中整治群众反映强烈、影响上网体验的网络生态乱象，依法查处首页首屏生态不良、色情低俗信息引流、恶意炒作营销以及不良网络社交行为、网络暴力等问题。截至目前，累计清理相关违法违规信息208万余条，处置账号7.2万余个，封禁违规主播7200余个，协调关闭、取消备案网站平台2300余家，下架APP520余个。

专项行动启动后，主要网站平台积极响应，结合自身特点针对性开展工作。腾讯、知乎、豆瓣、凤凰、花椒等第一时间发布专项行动启动公告；哔哩哔哩、小红书、YY等主动与网红主播沟通提示，避免出现恶意营销炒作行为；快手设计“一键处置”工作方案，及时处理有害信息等。

整治期间，网信部门巡查发现了一批问题突出、顶风作案的网站平台。其中，360导航、UC浏览器、书旗小说推送违法违规信息为色情低俗小说引流；淘宝、拼多多部分店铺发布色情低俗图文信息；新浪微博部分账号发布淫秽色情网站链接；久久热、5号房、金牛棋牌、凌霄阁等网站发布色情低俗、赌博诈骗信息；趣头条推送低俗不良信息。（记者骆倩雯）