清明假期京郊民宿难订也难退

清明假期临近，京郊民宿价格水涨船高，预订火爆，热门民宿“一房难求”。与此同时，诸如“取消扣全款”等退订规则，也让许多人感到了供需关系的不对等。

闫女士打算去京郊踏青，她提前两周就在网上订房，却发现许多曾经收藏过的热门民宿已经预订一空。“尤其是独栋的小院或别墅，不仅价格上涨，还全都没房了。”闫女士惊讶地说。

去哪儿网的数据显示，截至3月20日，平谷、怀柔、顺义、门头沟、延庆等地的民宿，清明期间预订量环比上周增长7成，成交价格是上一周的1.5倍，均价达到915元。截至3月20日，整个北京地区酒店在清明节期间平均价格增长3成，达到603元。

记者在不同的订房平台搜索京郊民宿发现，清明节期间许多精品民宿价格涨幅较大，有的甚至比平日的价格翻了近一倍，一些独栋别墅或独立小院类民宿，一天的住宿价格涨至6000元到7000元不等。某独栋民宿平日为3847元一晚，周末价格为5557元一晚，而清明节期间的价格涨至7383元。

据隐居乡里的销售人员介绍，其旗下位于房山的姥姥家小院、黄栌花开、云上石屋及位于延庆的山楂小院、青山依旧等热门民宿，清明期间的房间早在一个月之前就已经全部订满。而其他民宿品牌如大隐于世、山里寒舍等也已基本订满。

一些民宿在预订火爆的同时，也开出了“取消扣全款”等“霸气”退订规则，这让许多人望而却步。

■提醒对此，汇源律师事务所律师魏晓东表示，虽然某些退订政策看起来不太合理，但根据消费者权益保护法，商家若在消费者预订之前告知其退订政策，消费者便可以自行选择，所以在法律上不构成对消费者权益的侵犯。因此消费者在预订之前应看清或提前询问商家的退订政策，理性选择，以免产生不必要的纠纷。（实习记者 徐英波）