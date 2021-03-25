中消协严重关切H&M事件：反对伪造事实、限制采购、歧视供应 侵害消费者合法权益

人民网北京3月25日电 （记者崔元苑）据中国消费者协会网站消息，近日，个别国际行业组织和跨国企业基于虚构的谣言，抵制新疆维吾尔自治区的棉花和相关产品，并就此发表声明、终止合作、取消许可。这种做法严重伤害了中国消费者的感情，侵害消费者的合法权益。对此，中国消费者协会表示严重关切。

中国消费者协会指出，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，消费者享有知情权、自主选择权和人格尊严受尊重权。中消协认为，有关企业在华经营，应当严格遵守中国法律，切实落实保护消费者权益的责任。我们反对基于虚构、诬陷之词，在消费品原料、产地等真实情况方面做虚假宣传，欺骗、愚弄国内外广大消费者；反对伪造事实、限制采购、歧视供应，侵害消费者对优质原料和产品制成的终端消费品的自主选择权；反对在华销售商品、赚取利润，却伤害中国消费者的民族感情、人格尊严。

中国消费者协会表示，相关行业组织和跨国企业应立即停止实施类似虚假宣传、歧视政策、损害消费者合法权益的做法，立即纠正不诚信、不公平、不道德的商业行为，真正担负起跨国企业应尽的法定责任和社会责任，以实际行动体现对中国消费者的尊重。

中国消费者协会表示将密切关注相关事态发展，切实保护消费者合法权益。