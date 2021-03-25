关于孩子“长个子” 家长需要了解的那些事儿

编者按：每年春天，被称为生长季。对于孩子来说，春天更是长高的黄金时期。那么，除遗传因素外，影响身高的因素还有哪些？对家长而言，应该如何判断自己孩子的身高是否正常呢？究竟如何才能让孩子科学长高？

影响身高的因素有哪些？

通常，人的身高70%—80%取决于遗传因素，同一种族、家族，其青春期发育的早晚具有相似性。母亲孕期的营养、情绪、子宫及胎盘情况、是否有妊娠高血压、糖尿病等也会在一定程度上影响孩子的先天身高。

除了遗传之外，还有疾病因素，教育因素，生活中的营养、运动、睡眠、心理以及环境因素，同一对父母所生的孩子身高也会存在差异。所以，父母高，孩子未来不一定高，需要做好身高监测。

如何判断孩子身高是否正常？

据首都医科大学附属北京儿童医院内分泌遗传代谢专业副主任医师李豫川介绍，0—2岁是婴幼儿身高增长的第一个高峰期，3岁以后，孩子通常以5—7厘米/年的增长速度长高，直至青春期前。

女孩的青春期开始年龄通常在8岁以后，平均年龄9—10岁。男孩的青春期开始年龄通常在9岁之后，平均年龄11—12岁。整个青春期发育过程约需1.5—6年，平均4年，这一时期孩子身高的增长速度是青春期前期的2倍。

为什么会有“早长”“晚长”的说法

中国医科大学航空总医院身高管理专家原春青表示，每个孩子身高停止生长的年龄是不一样的，有的孩子能长到十七八岁，有的孩子15岁就不长了。但是所有孩子身高停止生长的骨龄相同。一般情况下，男孩子长到骨龄16岁，女孩子长到骨龄14岁，身高基本就停止生长了。

骨龄和年龄有没有内在联系？正常情况下，骨龄与实际年龄的差别应在±1岁之间，若骨龄比生活年龄大1岁以上，为“早长”，反之为“晚长”。如果孩子明显比同龄人矮，或者比同龄人高出很多，家长应在密切关注孩子的生长状态的同时，到正规医疗机构拍摄骨龄片，在专业医师指导下采取相应干预措施。

孩子长不高 小心儿童矮小症

很多家长不了解孩子生长发育规律，发现孩子明显矮于同龄人时已经错过了最佳治疗时机；认为孩子只是发育晚，以后能“蹿一蹿”，其实骨骼已经闭合……

首都医科大学附属北京儿童医院副主任医师曹冰燕说，家长及早发现孩子矮小，定期测量身高很重要。一般两岁以后，如果孩子每年的生长速度小于5厘米，青春期每年生长速度小于6厘米，就需要去医院就诊。

小学蹿个儿 警惕性早熟

西北妇女儿童医院儿童保健科副主任高雪婷表示，性早熟，大部分家长都听说过，也知道它会给孩子带来危害。那么，家长如何早期发现孩子的异常发育呢？

食欲突然变好，身高体重增长加速。大多数孩子进入青春期后因代谢加快，会出现食欲变好的情况，但如果孩子身高和体重的增长速度明显比之前快了，衣服裤子很快变小变短了，就要提高警惕了。

父母不高，孩子小学阶段长得比较高。这种情况可能是孩子提前发育，等别的孩子进入发育期开始长个时，他却“长不动”了。这种情况要警惕，等发现孩子不再长高时，已经错过了最佳干预时间。

孩子长个子，家庭如何助力？

睡眠

生长激素是促进身高的重要激素，一般在夜间睡眠时迎来分泌高峰。家长要让孩子在晚上10点前就寝，学龄前儿童则要晚9点前上床休息。此外，腺样体、扁桃体肥大导致夜间打鼾等，也会影响孩子睡眠质量，遇到此类情况要及时就医。

饮食

同时，要尽量为孩子选择营养丰富的食物，避免高油、高糖、高盐和暴饮暴食，规律进餐，减缓进食速度。

运动

跳舞、跳绳、游泳、球类运动等弹跳和伸展运动，以及每天充足的户外运动，都有助于孩子长高。（综合科技日报 生命时报）