安全母婴室长啥样？粤出台国内首个标准

截至今年3月，广州已建成母婴室900多间，成为全国首个重点公共场所母婴室全覆盖的城市。记者日前从广州海关了解到，由该关技术中心承担秘书处工作的地方标准《母婴室安全技术规范》（DB44/T 2279-2021）（下称“技术规范”）正式发布。而此前不久，广东省市场监督管理局公告称该技术规范将于2021年6月6日实施。广州的母婴室使用体验如何?能否满足技术规范要求？带着这些疑问，昨日记者走访了广州大型商超、公园、交通枢纽等地后发现，公共场所母婴室覆盖率颇高，但不同场所配置水平仍然参差不齐。

最新出台的技术规范在母婴室环境质量、卫生、配套用品、安全标识等的合格评定方面做了统一标准要求。记者了解到，这是广东首次发布关于母婴室安全的规范性标准，同时也是国内首个从安全角度出发对母婴室进行规范的标准。

按面积和应配置配套用品情况，技术规范将母婴室分为3种类型：一是A类舒适型母婴室，通常室内面积大于或等于10 平方米，且配备齐全的用品，如哺乳设施、换尿布设施、卫生设施、便利设施、空气设施、附属设施、信息化设施等，并对上述设施进行合理的布局和分区；二是B类标准型母婴室，通常室内面积大于或等于5平方米，配备基本的用品，如哺乳设施、换尿布设施及简单的便利设施；三是C类基础型母婴室，通常室内面积大于等于2平方米但不足5平方米，仅配置简易用品，如只配备哺乳和换尿布等必需设施。

技术规范规定单个建筑面积超过1万平方米或日客流量超过1万人的公共场所，其独立母婴室使用面积累计应不少于10平方米，并在显著位置进行标识。同时，母婴室内仅放入与哺乳、喂食、换尿布或孕产妇休息相关的用品，不应放入与哺乳无关或不相容的设备或器材以及存放杂物，也不应作为储物间等其他功能使用。

技术规范对母婴室的环境质量和消毒卫生提出具体要求，要求母婴室内应有自然通风条件或设有通风换气设施，保持空气流通、无异常气味。室内地面应保持清洁，无污迹、水迹、纸屑；室内物品按规定放置，保持整齐、不凌乱。环境、配套用品及物体定期进行清洁、消毒和检查，并保存相关记录。在传染病流行及防控特殊时期，及时对母婴室进行消毒。具体指标包括母婴室空气流速、空气菌落数等室内空气总挥发性有机物，每平方米1小时均值不得大于0.60毫克；内墙装饰涂覆材料中有害物质铅的含量，每千克不得高于90毫克等。

技术规范同时对哺乳专用椅、尿布更换台、儿童保护座椅、防撞角条及其制品的外观与结构、物理机械性能等提出更符合实际的技术标准。如对哺乳专用椅的外观与结构进行了规范，要求表面光滑平整，没有任何缺损、裂纹、破裂；座椅的座位处于最低位置时高度应大于等于300毫米但不超过400毫米等。

猎德地铁站母婴室

地点：地铁站B出口处

记者在猎德地铁站B出口看到，母婴室采用易拆卸的围板搭建而成，面积5～6平方米，硕大的“母婴室”标志易于辨认，还安装了可上锁的门，保证了私密性。母婴室内配备哺乳椅、尿布替换台、封闭的垃圾桶等，还放置了婴儿手口湿巾、餐巾纸可免费取用，颇为暖心。此外，还设有专门的通风和照明系统，一定程度上保证了母婴室内的环境。

记者发现，由于是简易搭建而成，母婴室未设置盥洗池，如需要清水清洁，可联系车站工作人员或拨打求助电话。

天河购书中心母婴室

地点：四楼儿童读物区

天河购书中心的母婴室设在4楼儿童读物区书柜中间，需要稍微寻找或询问才能找到。母婴室门口没有遮挡，进入后是相对公开的“小客厅”，左侧是专门隔出的相对封闭的隔间。

“小客厅”布置温馨，配备了婴幼儿读物的书柜墙、颜色活泼造型可爱的装饰物和小沙发，有婴儿凳及带有安全带的尿布替换台，有装着尿不湿、贴着动画贴纸的小柜子和防疫物品，此外还放置了各种温馨提示小牌子。

东风公园母婴室

地点：公园无障碍卫生间隔壁

记者沿路未发现相关路标，经过一番询问，直到看见无障碍洗手间和墙上的母婴室标志，这才寻找到东风公园的母婴室。门口贴有温馨提示，提醒“如有需要使用母婴室请联系洗手间工作人员”，记者敲门无人应答后顺利打开了门。这间母婴室只有2~3平方米，设备比较简单，摆了一张石凳、一个洗手盆、一个垃圾桶、一个可折叠的婴儿护理台和一个灭火器。

天汇广场母婴室

地点：商场每层电梯厅旁

记者发现，天汇商场每层都设有单独母婴室，且指示标识清晰。母婴室采用了封闭的大门，点击开门按钮便可进入。每个母婴室面积都接近10平方米，配有新风系统，可一次性容纳两位母亲同时使用。除必备哺乳设施外，母婴室内还配备电子婴儿秤、盥洗池等设施，商场还向顾客提供纸尿片、体温计、宝宝围兜、退热贴等用品。

据商场工作人员介绍，每隔两小时会对母婴室进行清洁。记者还注意到，母婴室单独放置了“纸尿片专用垃圾桶”。（记者林琳、贾政）