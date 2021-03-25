部分家长为何“座位焦虑”？

一直以来，在不少家长心中都有这样的“座位理论”——“前排中间座位是学霸专属”“是学渣还是其他学生，从座位就能清晰分辨”“在班级的座位决定了以后在社会的位置”……

每逢新学期开学，不少班主任都为重新排座位而烦恼。担心孩子看不清黑板、难以得到老师关注、害怕与淘气不爱学习的孩子同桌……种种担忧背后，折射出家长对孩子学习成绩的过度焦虑。多位老师反映，孩子学习成绩更多取决于个人习惯，期盼家长能趋于理性，不迷信于“黄金座位”，而是协助老师、帮助孩子培养良好的学习习惯和能力。

每逢排座必犯愁

吉林长春一所小学二年级班主任孙老师最近比较烦，每逢开学之际，她都要遭遇一次“排座位大考”。孙老师说，按惯例新学期班级会重新排座位。原本是为了根据同学们的身高变化调整座位，也便于同学们结识更多新朋友。想法很美好，现实却让孙老师苦恼。“找我谈孩子座位的家长太多了。”她说，大家都希望能将孩子安排在理想位置。无奈众口难调。

湖南长沙一所小学的班主任张老师也常遭遇排座难题，特别是新生入学时，由于对孩子个人情况不熟悉，入学当天她会随机安排座位，但每次都会有家长提出异议，“不少家长质问我，排座位的依据是什么，为什么自家孩子坐在靠后的位置？”

张老师只能耐心向家长解释，然后按照男女搭配、个子高低等情况重新排座，再按顺序左右轮换。但仍有很多家长不满意。“我们家孩子近视，能不能往前挪挪”“我们孩子眼睛散光，在后面看不清”“孩子视力还处于发育阶段，固定的座位对孩子不好”“座位太靠边了，黑板反光，孩子看不清”……

一直以来，不少学校都上演着“排座江湖”。为了解决矛盾，有的老师选择相对公正的方式，即全班孩子无论个头高低、视力情况如何，都采用前后左右轮换的顺序，保障每个孩子都有坐前面、坐中间的机会。完全“公平”下，很多家长仍有一肚子委屈：“我的孩子个子矮，往后面一坐，只能看到前面同学的后脑勺。”

不少小学班主任坦言，为了照顾少数真有特殊情况的孩子，每次微调座位都“如临大敌”，因为一旦开了先例，就会有更多家长效仿提要求，排座位已经成为班级矛盾高发点。

“黄金座位”牵动家长敏感神经

小小的排座位问题，让老师一肚子苦水。记者在采访中发现，很多家长的确对孩子的座位十分敏感，在意的原因也五花八门。

——孩子个子小、眼睛近视，担心其在后排影响学习。“孩子在班级当不当班干部，我都无所谓，只在乎坐哪里。”长沙一位家长告诉记者，一个班四五十个孩子，自己孩子个头不高，坐在后面看不清、也听不清，导致学习效果大打折扣。

——担心孩子受周边同学影响。长春家长李女士最近感到焦虑、烦躁，因为孩子新换的同桌比较淘气，她很担心自家孩子不能专注上课，经常找老师提出为孩子换座的要求。

——担心孩子距离老师太远。在不少家长看来，第二排、第三排中间位置是“黄金座位”，方便和老师交流互动，还能受到老师格外关注。不少家长甚至公认“前排中间座位是学霸专属，后面两排是‘学渣俱乐部’”。大家都希望孩子在老师眼皮子底下，否则“孩子距离老师有多远，自己的心就有多烦”。

很多家长说，为了给孩子争取个好座位，他们想尽各种办法。有的积极在家长委员会做事，希望老师在排座位时能顾及自家孩子。有的家长通过送礼等方式，直接拜托老师多关照。长春家长李女士说，春节她送了老师两袋大米，开学和妇女节也分别送了礼物，挑选礼物让她费尽心思，既不能太贵重，也不能太随意，就是为了有底气跟老师谈孩子的座位问题。有的家长要求得不到满足，还会质疑老师不公平，甚至找校长投诉。

“选学校、选班级，现在连座位都要‘选’，‘座位江湖’背后折射的是家长的过度焦虑，对孩子学习成绩的过度紧张。”长沙市实验小学校长王云霞说。多位老师认为，就像挑选兴趣班一样，面对激烈竞争，家长总是担心自家孩子在座位上吃亏了，甚至害怕“一步落后、步步落后”。

不少老师还提出，家长采用各种方式对排座位进行干预，实际是对孩子教育的过度参与。服从学校、班级的自我管理，也是孩子社会化过程中的重要一项内容，家长非理性参与管理，不仅对课堂秩序造成影响，不利于班级管理，更会对孩子的身心发展产生不良影响。

座位没有“玄学” 家长应趋于理性

受访老师表示，所谓“学霸学渣座位理论”根本不成立，学生的学习更多取决于自我学习习惯、专注力，并不是坐在好的座位就会认真学习。真正会学习的孩子，无论坐在哪一排，都会成绩拔尖。

长沙一位有多年执教经验的老师介绍，经过大班额的改革，如今一个班级的人数大大缩减。很多班级是阶梯讲台，黑板悬挂位置科学，老师还佩戴扩音器上课，课堂上看不见、听不见的问题已不复存在。

受访人士认为，家长与其挖空心思争抢座位，不如脚踏实地培养孩子的学习习惯。一些孩子上课缺乏注意力，喜欢开小差，这是学习方法的问题，与座位并无关系。吉大附中力旺实验中学老师王吉宏说，家长应该放松过于紧张、焦虑的心态，趋于理性，消除所谓“黄金座位”的认识误区。家长、教师还应当摒弃“特权座位”安排的“灰色通道”，严查“座位腐败”，杜绝“人情座位”“有偿座位”，真正建立起公平、有序的座位秩序。

王云霞建议，安排座位不仅要注重公平，也要兼顾效率和情理。“比如注重同桌的个性搭配，学习上互助搭配，兴趣爱好相宜搭配，要善于利用孩子间的互帮互助。”她说。（记者孟含琪、谢樱）