食品频现蛆虫 消费者应当如何规避？

近日，有消费者称在电商平台购买的良品铺子“低脂鸡胸肉肠”出现蛆虫，此事件引起广泛关注。近年来，陆续发生食品生蛆虫的问题，前有酱油，后有火腿肠。究竟在什么情况下，食品会发生此类问题？消费者应当如何规避呢？

网曝鸡肉肠长蛆

官方称希望第一时间查清原因

3月21日，有网友称在良品铺子网上旗舰店购买到生蛆虫的鸡肉肠，其零食小包装有破损，但大包装完好无损，生产日期为1月，保质期为180天。网友质疑商家安全检查不合格，要求公开道歉被拒。客服表示可赔偿1000元，希望刘女士撤销差评及相关言论。目前，该网友拒绝赔款，希望商家公开道歉，保证以后对食品安全的重视。

良品铺子公关负责人回复全媒体记者，已成立调查小组，并一直与消费者保持沟通，希望能第一时间查清原因，拿出消费者满意的解决方案。对于消费者购买产品不愉快的体验，以及客服人员个人在与消费者沟通期间给消费者造成的困扰和不便，表示诚挚歉意。针对该款产品，良品铺子方面称，经查该消费者购买的 20210130 批次产品工厂内部成品出厂检验报告合格。该产品 20201109 批次由外检机构武汉谱尼科技有限公司检验合格。“鉴于产品已开封，我们一直在与消费者紧密沟通，希望能与消费者见面后获得允许，将有争议产品一起送到权威质检机构再次进行检测。”

消费者：

不慎误食心里有阴影

在消费者眼中，吃到食物的蛆虫，心里受到的伤害会更大。全媒体记者发现，在知乎等网络平台，经常有误食蛆虫的网友求助如何摆脱心理阴影。

家住番禺区的陈先生说，有时翻看类似的新闻照片会感到反胃，难以想象真的吃到蛆虫的感受。他说，这种新闻看多了，就不大敢“大口吃肉”，还是有一点担忧，吃饭时会忍不住多观察几眼。

营养师：

不慎误食蛆虫或诱发急性肠炎

食品中发现蛆的现象时有发生。据媒体公开报道，去年11月，广东惠州惠东县的林先生买了双汇火腿肠，吃了一部分后发现火腿肠上有十几条活蛆，后到医院就诊。去年9月，有消费者在微博上曝料称在当地超市购买的海天酱油出现“蛆虫”的现象。海天官方当时回复称所有流通的产品，均设有同批次产品的留样，每一批次的产品均可追溯产品生产过程及源头，确保产品安全可追溯。

广州医科大学附属第二医院营养科医师曾婷告诉全媒体记者，蝇蛆是昆虫，不是寄生虫，在人的胃肠道内不能生存，偶尔误吃，可以被胃酸杀灭，被肠道内的消化酶分解和吸收。但主要看食物的性质，如果是变质的食物，合并有致病细菌的污染，可能会诱发急性肠炎，引起腹痛腹泻，此时必须到医院就医。

食品专家提醒

卫生条件不合格

或易长蛆

华南农业大学食品学院教授曹庸告诉全媒体记者，一般而言，食品经高温灭菌后包装，在无泄露的情况下并不会生蛆。若有，原因有两个，一是食物在包装前接触到了蝇类昆虫的卵；二是包装有泄漏或者产品开封后未尽快食用，都可能导致食物腐败变质，产生蛆。

他说，蛆虫是双翅目各种蝇类的幼虫，以腐烂的食物为食，并帮助分解有机物。研究表明，雌性大兵蝇会在富含氮的腐烂物质上产卵，这些物质很快就会被幼虫吃掉。因此腐烂食物很大可能是诱因；此外，蛆虫特别喜欢湿度高的地方，所以卫生条件不合格的地方也很有可能会提供蛆虫的生长环境。

他提醒，第一，厂家在食品加工过程中应保证加工过程洁净，或者包装后杀菌；第二，厂家对包装进行密封性检测，及时处理包装有泄漏的食品；第三，消费者购买产品后，应保持食物储藏条件的高度卫生，置于冰箱中保存防止变质，食物尽量开封即食，勿放置过长时间以免变质。（曾繁莹）