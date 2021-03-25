遛狗不拴绳致车祸 犬主被判赔

女子遛狗不拴绳，狗在与其他狗嬉闹时横穿马路，撞到行驶中的车辆，不仅导致狗受重伤，他人车辆也受损。事后，车主将狗主人告上法庭请求赔偿。日前，房山法院依法判决狗主人赔偿车主汽车维修费7000余元。

家住北京房山的王女士饲养了一只金毛犬。2020年8月的一天傍晚，王女士遛狗时没拴绳。当金毛犬与另一只狗嬉闹时，离开了王女士的视线，后该金毛犬突然从路边窜向马路，与李先生驾驶的小轿车相撞，造成李先生的车辆受损，金毛犬受重伤。

就双方责任和赔偿问题，二人无法达成一致，于是，李先生将王女士起诉至法院，要求王女士赔偿自己汽车维修费、车辆损坏贬值费和精神损害抚慰金共计2万余元。

法院经审理后认为，王女士在遛狗时，没有给金毛犬拴绳，也没有牵领它。王女士作为动物管理人没有对金毛犬采取安全措施，也未尽到管理义务，对于金毛犬给李先生造成的财产损失，应承担赔偿责任。另外，王女士也未举证证明李先生存在故意或者重大过失的情形，故王女士应向李先生承担赔偿责任。

最终，房山法院判决王女士赔偿李先生汽车维修费7000余元。收到判决书后，原被告双方均未上诉。目前，该判决已生效。(张宇)