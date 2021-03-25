吉林厚积公卫人才储备

近日，吉林省出台《关于进一步加强全省公共卫生人才队伍建设的实施意见》，将从全面构建公共卫生人才队伍发展体系、完善公共卫生人才队伍发展保障措施、建立公共卫生人才引进和流动机制、全面提升公共卫生人才能力素质、创新公共卫生人才教育培养模式、强化公共卫生人才队伍建设组织领导6方面实施19项具体措施，为全面提升该省疾病防控救治水平，筑牢保障人民群众生命健康的公共卫生防线厚积人才储备。

该省将全面构建公共卫生人才队伍发展体系，公共卫生人才队伍建设将列入卫生健康事业发展规划和健康吉林行动考评体系；建立“公共卫生首席专家”制度，打造公共卫生青年骨干专家队伍，分类建设应急处置队伍，全面提升应急响应能力。在完善公共卫生人才队伍发展保障措施方面，将重点调整公共卫生机构专业技术人员结构，完善基层公共卫生机构公开招聘办法，建立一支数量充足、结构合理的公共卫生人才队伍；推动落实公共卫生机构岗位管理政策优化职称晋升制度，分类优化公共卫生单位专业技术岗位结构比例；推进公共卫生机构薪酬制度改革，构建适应公共卫生人才职业特点的薪酬制度体系。

该省将实施公共卫生高端人才引进计划，建立“柔性”引进机制。建立医疗机构和疾控机构人员流动激励机制，制定公共卫生人才向艰苦边远地区和基层一线流动政策，开展组团式帮扶工作，促进公共卫生人才向基层流动。在区域性医疗联合体和紧密型县域医共体建设中，将公共卫生机构纳入医疗联合体、医共体成员单位，促进医防结合事业发展。

同时，该省将全面提升公共卫生人才能力素质，提升应对重大突发公共卫生事件决策能力；强化公共卫生高端人才培养工作，培养一批符合公共卫生实际需要的复合型、应用型人才和学科带头人，并鼓励支持公共卫生科研人才研发创新。在创新公共卫生人才教育培养模式方面，将推进公共卫生人才教育体制改革，探索开展预防医学与临床医学交叉融合教育模式，建立公共卫生人员终身教育制度，建设公共卫生人才能力提升平台。

此外，该省将强化公共卫生人才队伍建设组织领导，加强《意见》落实监管评估工作，推动关键指标落地见效。营造公共卫生人才发展良好环境，完善经费保障机制。大力宣传典型人物和先进事迹，形成“尊医重卫”“人心向卫”的公共卫生人才新格局。（记者 杨萍 刘也良）