离婚冷静下来以后，还要做什么

今年1月1日，随着《中华人民共和国民法典》正式实施，一直被热议的离婚冷静期落地。也就是说，如今夫妻两人到民政局去离婚，是不能马上拿到离婚证的，而是给这对夫妻最后一个月（30天）的考虑期。这一个月的冷静期内，夫妻双方任何一方不愿意离婚的，都可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请，或者，离婚冷静期满后三十日内，双方没有到婚姻登记机关申请发给离婚证的，也视为撤回离婚登记申请。

离婚冷静期制度引起了广泛的关注和讨论，有人认为，这项制度让一部分冲动离婚的夫妻能够真正思考婚姻的意义。

距离离婚冷静期制度实施已经过去了三个多月，这三个多月里，这项制度让离婚的人冷静下来了吗？效果明显吗？钱江晚报记者和杭州几位驻点在民政婚姻登记机构的婚姻咨询师聊了聊。

十三年夫妻因为孩子管教要离婚

30天后，他们没有再来

杭州江干区雅歌婚姻家庭咨询中心咨询师俞丽莉从业多年，她认为婚姻家庭辅导与调解的介入在一定程度上可以帮助双方尽量不要因为冲动而离婚。

俞丽莉告诉记者，她所在的婚姻家庭咨询中心长期在江干区婚姻登记处志愿服务，工作人员除了在现场咨询，从今年开始特别为“冷静期”提供了后续咨询的预约卡。如果夫妻想在冷静期进行深度咨询，可以预约相关服务。

“离婚冷静期开始实施后，办理离婚申请流程后的取走咨询预约卡的市民不少，从2月开始陆续就有预约咨询的夫妻。”

上个月中旬，有一对中年夫妻因为家庭教育问题来到江干婚登处提出离婚申请。

这对夫妻结婚十三年，孩子已经进入青春期，学习成绩一般，经常玩游戏到深夜，让父母很是焦虑。对于孩子的管教两人产生分歧。妻子觉得孩子进入青春期了，有些时候说话会稍微注意点方式，而丈夫认为对孩子就需要严厉，孩子今天变成这样就是被宠坏的。一来二去，冲动的情绪之下又牵扯到家里的其他一些琐事，最终以感情不合提出离婚。

俞丽莉表示，家庭出现冲突是很普遍的，如何经营婚姻，主要在于处理冲突的方式。正如上面的案例，夫妻二人其实都是为了孩子的成长，婚姻家庭辅导与调解人介入后，可以从系统、开放、乐观、积极的角度引导夫妻双方发现彼此的优势，认识到彼此的差异，以合作的方式共同面对挑战。

俞老师还从青春期发展的知识层面给这对夫妻做了些指导，引导他们学会如何更好地沟通，再与孩子沟通。“后来30天的离婚冷静期满了，这对夫妻并没有来婚登处办理离婚证。”

“夫妻在婚姻中不断学习成长是非常关键的。”俞老师表示。

因媳妇和公公之间的矛盾

打算离婚，最终和好如初

杭州市西湖区绿叶婚姻家庭服务指导中心负责人孙蔚向记者表示，“对于夫妻双方来说，离婚冷静期并不是让两个人回家面对面坐一个月，关键在于，这一个月内，需要做些什么，来找到解决婚姻矛盾和冲突的办法。”

前不久，一对三十多岁的年轻夫妻找到了孙蔚。“夫妻俩都是外地来杭州打拼的‘新杭州人’，结婚五六年，在杭州买了两套房，还没有孩子。”

他们是因为男生的父亲而闹翻的。

男生家庭是在农村，早年母亲过世，父亲经历了二婚又离异，家里条件一般。相比之下，女生的家庭后来搬到城市生活，条件要富裕一些，而且整个家庭氛围比较积极要强。前两年，男生把独自在老家的父亲接到杭州，一家三口住在一起。

由于两个家庭生活习惯和一些价值观上的不同，让女生对自己的公公有了一些抱怨。

男生夹在中间，也不好过，但自己的父亲，肯定还是要维护的。女生曾提出，和丈夫搬到另外一套房子住，公公单独住一套。男生不肯，认为这是妻子变相要赶走父亲。久而久之，夫妻俩把矛盾牵扯到一些生活琐事，后来实在忍无可忍，就产生了离婚的想法。

本月初，这对夫妻走入民政局婚登处提出离婚，经工作人员推荐，他们找到了孙蔚做婚姻辅导。

“女生向我倾诉说，‘每天起床看到公公就会不舒服，一直到办公室上班以后，整个人才缓过来’。”孙蔚仔细了解了夫妻两人的家庭和成长背景后发现，其实无论是男生还是女生，内心并不想真正和老人分开生活。“两个人的家庭成长环境不同，有时候不能用自己曾经的生活标准来要求对方。”经过长时间的沟通交流，女生表示，回去后会慢慢调整自己的心态，而男生也说，要多关注女生的情绪状况。孙蔚还给这对夫妻下了一份“作业”，定期检查。

十多天后，夫妻俩告诉孙蔚，他们决定撤回离婚申请。（记者吴崇远 通讯员胡洁超 袁芳）