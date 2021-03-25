已有广交会、进博会、服贸会，为何还办消博会？

首届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）将于5月7日至10日在海南省海口市举办，消博会由商务部和海南省人民政府共同主办。这是记者从国新办今天举行的新闻发布会上获悉的。

会上，商务部副部长王炳南表示，中国举办消博会这样的展会，使之成为国际交流合作的平台、对外开放的窗口，发挥大型展会综合效应，推进高水平对外开放，畅通国内大循环，促进国内国际双循环，构建新发展格局。

在已有广交会、进博会、服贸会三大对外开放展会平台的背景下，为何还办消博会？

“广交会主要聚焦货物出口，进博会主要聚焦货物和部分服务的进口，服贸会主要聚焦服务业扩大开放，而消博会则定位于国际消费精品的全球展示和交易平台。”王炳南表示。

展览业是国民经济的重要支撑和先导性产业，是推动更高水平开放和经济高质量发展的重要平台。据介绍，商务部将着力构建与区域协调发展相适应的展会格局，加快建成布局合理、特色鲜明、层次清晰、国际竞争力强的展览业体系，做大做强若干个国家级综合展会，打造一批大型机制性多双边经贸展会平台，支持各地培育一批高质量的区域性展会平台。

举办消博会还与推进海南自由贸易港建设密不可分。此前印发的《海南自由贸易港建设总体方案》中，明确了海南国际旅游消费中心的定位。

王炳南表示，举办消博会，是贯彻落实中央决策部署，建设海南国际旅游消费中心的实际行动，也是推进海南自由贸易港建设的重要抓手，有助于推动自由贸易港加快服务创新发展，打造对外开放新高地。

“消博会不只是海南的消博会，更是全国和全球的消博会。”海南省常务副省长沈丹阳介绍说，首届消博会聚焦“高、新、优、特”消费精品，力争国际化水平、单位面积展品价值、首发首展数量国内领先，打造成为全球消费精品展示交易的重要平台，既为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国各地和各国消费精品销往世界各地创造商机。

此外，举办消博会还是为了更好地满足人民生活需要。去年，我国人均GDP突破1万美元，已经进入消费升级的重要阶段，但是高质量供给能力尚不能更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

王炳南表示，举办消博会，就是坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持高质量发展的主题，吸引国内和国际的消费精品，集成自由贸易港的优惠政策，扩大有效和中高端供给，更好地满足人民美好生活需要。

消博会上，消费者将获得很多实实在在的好处。海南国际经济发展局局长韩圣健介绍说，消博会分为国际国内两个专区。国际展区分为时尚生活、钻石珠宝、高端食品保健、旅居生活和综合服务五大专业展区，目前汇集了1165个国际品牌。在国内展区，全国各个地方正在组织消费精品和老字号参展，到目前为止报名参展的品牌数也超过了1000个。届时，消费者可以在展馆内买到最新款的珠宝首饰、品牌手表、消费电子、食品保健品、老字号等丰富多样的商品。

除了能买到丰富多样的商品，国家有关部门正在制定消博会展品免税政策，展期内一定数量、一定金额的境外展品可以享受免税进口和销售。

“消博会免税政策和海南离岛免税政策是不同的，不占用离岛免税的10万元额度。”韩圣健解释说，岛外参展的观众除了在展场内可以买国内的精品和免税的国外展品以外，还可以到海口、三亚离岛免税店购买10万元额度的产品。届时，各个免税店都会开展丰富多样的打折促销活动，是一个非常好的购物机会。

（本报北京3月24日电）