北京今年将开通7条地铁线 打造71个轨道交通“微中心”

日前，记者从市交通综合治理领导小组获悉，《2021年北京市交通综合治理行动计划》（以下简称：《行动计划》）已于近日正式印发实施。

今年将实现7条线路开通运营

今年，交通部门将加快推进轨道交通四网融合发展，打造“一套体系、一网运营、一票通行、一站安检”。推进城市副中心线、东北环线、通密线等市郊铁路整体提升工程，推进S2线南段（黄土店—南口）通勤化改造。

今年将实现7条线路开通运营，涉及8号线三期剩余段（中国美术馆-珠市口）、11号线西段（金顶街-首钢）、14号线剩余段（西局-右安门外）、17号线南段（十里河-亦庄站前区南）、19号线一期（新宫-牡丹园）、机场线西延（东直门-北新桥）、S1线剩余段（金安桥-苹果园）。3号线一期、12号线、17号线等在施线路也将加紧建设。同时，实现1号线和八通线、房山线和9号线跨线运营。

天通苑、天通苑北、天通苑南等站将推出基于乘客信用体系的安检新模式，实现乘客快速进站。打造第一批71个城市活力微中心，加快在轨道交通车站设置便利店、书店、自动体外除颤仪（AED）等便民增值服务，打造轨道上的都市生活。

开通广渠路快速公交走廊

今年将持续优化公交线网，调整公交线路60条左右，开通广渠路快速公交走廊，修订《公交专用道设置规范》，提升公交专用道的使用效率。

高速公路建设方面，2021年将建设完成新机场北线高速东西延工程（西延段），推进京雄高速、东六环入地改造工程、京哈高速加宽改造工程和国道109新线高速建设。推动承平高速（鲍家庄市界至红石门市界）开工，推动首都地区环线高速全线绕出北京、六环路国家高速公路功能外移。

综合客运枢纽方面，加快丰台站、朝阳站、城市副中心站3个国家铁路车站配套交通枢纽，推进望京西、东夏园、环球影城北等综合交通枢纽的建设。

优化改造二环辅路等慢行系统

北京今年将推进滨水道路、园林绿道与城市道路慢行系统连通融合，编制完成水网、绿网、路网慢行系统规划并推动落实。推进实施东单南北大街延长线、西单南北大街延长线、平安大街、中轴线特定风貌管控区、二环辅路等慢行系统品质优化改造。

回龙观自行车专用路东拓工程（同成街东延段）和南展工程（后厂村路至北四环段）力争今年开工建设。同时提升京藏高速公路辅路（德胜门桥—西关环岛）沿线自行车骑行环境品质，为市民提供更加安全的慢行交通环境。

今年还将持续优化出行结构，逐步提升45分钟以内通勤比例。在16号线屯佃站、燕房线阎村东站、4号线安河桥北站等建设一批驻车换乘停车场，研究地铁“高峰票价+通勤优惠”。

此外，今年继续实施小客车总量调控和工作日高峰时段区域限行交通管理措施，推动个人名下第二辆及以上在本市登记的小客车有序退出。（记者 刘洋）