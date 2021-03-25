2.6亿老人如何养老？专家给出这些建议

中国超过60岁的老龄人口已达2.6亿多人，多层次的养老服务需求潜力巨大，可以说是一个巨大的朝阳产业。

3月24日，由健康时报、中社社会工作发展基金会主办的“最美夕阳红·全国养老产业文化惠民公益活动”2021年度启动仪式在人民日报社新媒体大厦召开，邀请业内权威专家、企业家代表共述养老话题。

“最美夕阳红·全国养老产业文化惠民公益活动”2021年度启动仪式

应对老龄化：“十四五”对养老和文化工作划了重点

中国正在快速进入老龄化！为什么这么说?

民政部养老服务司副司长李邦华在民政部2020年第四季度例行新闻发布会上透露，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。

国新APP总编辑、中国人民大学中国经济改革与发展研究院高级研究员陶利明在本次活动中提到了“人口年龄中位数”这个词，年龄人口中位数越低，说明我们有大批的劳动力，可以享受发展过程中的人口福利。然而，如果生育率保持在1.2的话，2050年的人口年龄中位数甚至能达到56岁。“中国老龄化进展太快，可能需要花几十年的时间来扭转。”陶利明研究员感慨。

“十四五”规划对养老和文化的内容划了重点：强调实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展；健全基本养老服务体系与完善公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，提升基层综合性文化服务中心功能，广泛开展群众性文化活动。

促产业发展：迎接老龄化挑战，抓机遇，借力新技术，构建新生态

中国互联网发展基金会理事长、人民日报原副总编辑、人民网原董事长马利

中国互联网发展基金会理事长、人民日报原副总编辑、人民网原董事长马利认为，我国养老产业发展仍处于一个初级阶段，文化养老事业还有不少工作亟待提升和完善的地方。

“美国的健康产业占GDP产值比例占到20%，日本和加拿大的健康产业占GDP产值比例占到15%，而中国还不到5%，发展空间很大。”陶利明研究员也表示，随着人口年龄中位数提高，老龄化快速发展，这方面的压力会非常大，因此整个经济结构就要转型升级，把速度降下来，把健康产业作为重要的发展产业目标提上去。

“要做好迎接老龄化挑战的准备，就是要具备抓住养老产业市场发展机遇的敏锐嗅觉，充分借力大数据、人工智能等新型信息技术手段，构建新型养老产业生态，促进养老产业整体转型和升级。”马利理事长说。

过养老生活：旅居养老成潮流，学习是最好的养老

什么样的养老方式比较好?

“学习是养老最好的方式”，中国老年大学协会常务副会长刁海峰说，在老年大学的学员中这句话得到了很好的体现。

近些年，老年大学很火，甚至一座难求。刁海峰副会长介绍，“根据最新的统计，中国大概有8万多所老年大学，有1400万注册学员，加上在线学习的接近2000万学员。这些人90%是70岁以下的中老年人，相对比较健康，是活力老人。老年大学里的课程很丰富，都是按需设课，现在大概有400多门课程，很多还是网红课。”

相对于学习，有的人选择了休闲，去旅居。“老年人对旅居养老的需求量很大，尤其是‘50后’老年人消费力比较高，他们既想欣赏自然风光，又想享受到文化和康养的特色。”中国老龄产业协会老年宜居养生委员会执行主任于贵红说，现在中国的旅居基地布局也在不断扩大，海南、云南、浙江等都是热门区域。

现在还流行“文化旅游”，刁海峰副会长说，这个在老年大学里叫“游学”，有国内游、全球游，老年人正好可以利用这个时间段行万里路、读万卷书。

推公益工程：促进老年文化事业发展

人民日报社健康时报总编助理李晨玉

人民日报社健康时报总编助理李晨玉认为，在多层次的养老服务需求当中，文化养老是一种与物质养老相辅相成的、不可或缺的养老方式，也是实现“老有所乐”“积极老龄化”这一老龄工作目标的题中之意。

“2016年最美夕阳红 全国养老产业文化惠民公益工程首次启动的时候，我曾说过这项公益工程将播下敬老、爱老、文化养老的种子，将通过举办多项公益活动，弘扬孝亲敬老的传统美德，打造老年文化建设平台，推动老年文化事业发展。5年过去了，取得了阶段性的、卓越的成果。”中社社会工作发展基金会理事长赵蓬奇说。

最美夕阳红·全国养老产业文化惠民公益工程组委会主任张运防

最美夕阳红·全国养老产业文化惠民公益工程组委会主任张运防介绍，截至2020年，最美夕阳红，全国养老产业文化惠民公益活动在全国各地共举办活动2000余场，覆盖北京、上海、郑州、南京、武汉、深圳、乌鲁木齐等20多个省市自治区，活动总参赛人数达两千多万人，通过各类直播观看各项赛事。

最美夕阳红·全国养老产业文化惠民公益工程组委会委员王启跃说，2021年度最美夕阳红活动有三点规划：第一，继续沿用以往多种形式，做好文化、文体、文艺这三种主体的活动内容；第二，深化形式多样的最美夕阳红嘉年华活动，增加趣味性和适应性；第三，今年是建党100周年，将举办一系列的庆祝活动，并会组织文艺巡演、唱红歌等活动，让更多老年人参与进来。