新一轮降水今日上线 中东部气温波动回升多地或创新高

预计今天（3月25日）起，新一轮降水率先从西南地区东部、西北地区东部一带展开，明后天降水范围逐渐向东扩展。气温方面，全国大部气温普遍升至较常年同期偏高水平，但昼夜温差较大，需防感冒着凉。

中东部迎较大范围降水 云南持续干旱

昨天我国的降水分布相对零散，强度也比较弱，监测显示，昨天新疆北部、西藏东部等地部分地区出现小到中雪（雨）或雨夹雪；浙江东北部部分地区有小到中雨。

不过，中东部地区新一轮降水“大幕”已经拉开，今天降水将率先从西南地区东部、西北地区东部一带发展增多；明天起，降水范围逐渐向东扩展，大部地区以小到中雨为主，局地有大雨。

具体来看，中央气象台预计，今天新疆北疆、西藏东部、西北地区中部、内蒙古东北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪（5～6毫米）。内蒙古中部、东北地区中北部、西藏东南部、西北地区东部、华北西部、黄淮西部、江汉大部、江南西北部、西南地区东部、华南西部等地部分地区有小到中雨，局地大雨。

明天，新疆北疆东部和沿天山地区、西藏南部和东部、内蒙古东北部、黑龙江西北部、西北地区中南部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪（5～6毫米）。内蒙古东部、东北地区中部和北部、西北地区东南部、华北、黄淮、江淮、江汉、江南北部、西南地区东部、华南西部等地部分地区有小到中雨，局地大雨。

这次降水过程仍难以大范围覆盖到云南，自去年11月中旬以来，云南大部地区降水量较常年同期偏少2～8成，其中西北部等地偏少8成以上，再加上气温偏高，云南干旱迅速发展。预计3月下旬，云南大部气温偏高、降水偏少的形势仍将维持，旱情或进一步发展。

另外，未来三天北方地区多沙尘天气，其中，今天新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部、青海北部和东部、甘肃中北部、宁夏、陕西西北部等地有扬沙或浮尘天气。内蒙古西北部、甘肃中部等地局地有沙尘暴，需注意防范。

东北中南部暖如常年4月下旬 江南华南“初夏感”来袭

未来一周，回暖仍然是我国大部地区的天气“主题”，各地气温将纷纷回升至较常年同期明显偏高的水平，最高气温25℃线将逐步向北扩展至黄淮、西北地区东部一带，江南南部、华南多地则将超过30℃，局地还会有高温现身。

在这次升温过程中，东北以及江南、华南的表现最为“抢眼”，多地气温或刷新今年以来新高。东北中南部的最高气温将升至15℃以上，最低气温超过5℃，相当于常年4月下旬的水平。像是沈阳，今明两天最高气温将达到17~19℃，当地常年同期平均气温为仅为9.4℃。

江南、华南一带气温创新高的时间相对滞后一些，大多是在本周末至下周初，届时最高气温将达到30℃左右，夏日的感觉呼之欲出，像是南宁，本周气温高点能达到28℃左右。

不过，升温期间还是会有弱冷空气影响，好在强度不大，多数地方气温都是小幅度波动，整体仍将维持在偏高水平；另外，由于白天升温快，昼夜温差仍然较大，尤其是西北、华北北部多地昼夜温差将超过15℃，局地20℃以上，公众一早一晚出行注意添衣保暖，避免感冒。