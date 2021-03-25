北京今天最高气温22℃春意浓 明天天气“变脸”降雨降温

草长莺飞春意浓，预计今天（3月25日）北京最高气温将达到22℃，继续享受春天般的温暖。不过三月的天气是善变的，由于冷空气到来，明天这种温暖被“打断”，北京将出现降雨、降温天气，最高气温“速滑式”跌落。

盼望着，盼望着，春天的脚步近了。近几天，北京总体趋暖，昨天南郊观象台最高气温达21.4℃，在温暖阳光中散发着浓浓春意。

今天白天北京继续保持这种暖暖模式。北京市气象台6时发布天气预报：今天白天晴转多云，北风二级转南风三四级，最高气温22℃；夜间多云转阴，西部山区有零星小雨或小雨，南转北风一二级，最低气温11℃。

“三月天，孩儿面”，三月的天气是善变的。由于冷空气侵扰，北京近日晴暖模式将被“打断”，预计明天白天将出现一次零星小雨或小雨天气，阳光短暂“离岗”，最高气温也将“速滑式”跌落至16℃左右。

气象专家提醒，今天白天北京天气较适宜户外活动，但近期花粉浓度升高，易敏人群需加强防护。明天白天北京有降雨，气温下降，公众外出注意携带雨具，添衣保暖。