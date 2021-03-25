帮扶全省万名“事实孤儿” 江苏3个月将建成3000间“梦想小屋”

记者从今天在江苏宿迁召开的2021年江苏省“梦想小屋”集中建设推进会上获悉，江苏省计划于今年6月底前完成3000间、今年年底前完成5000间“梦想小屋”的建设任务。团江苏省委、中国青年报社、宿迁市委相关领导出席会议和相关活动。

“梦想改造+”关爱计划是团江苏省委为帮扶全省万名“事实孤儿”于2020年10月联合多部门推出的，通过给困境青少年修建“梦想小屋”，为其提供温馨的物理空间。

在推进会期间举办的捐赠签约授牌仪式上，弘阳集团捐资1000万元助力“梦想改造+”关爱计划，其中部分资金将用于捐建600间“梦想小屋”，同时，将根据企业属地分布，组织员工长期结对帮扶在冠名小屋居住生活的孩子，每年以爱心慰问、公益活动等形式，长期关爱呵护孩子的健康成长。

推进会上，在“梦想小屋”项目启动初期指导制定小屋建设相关标准的江苏省装饰装修发展中心，与江苏省希望办联合发起倡议，动员全省装饰装修企业大力支持、积极参与“梦想小屋”建设。

随着“梦想小屋”项目的推进，越来越多的行业和专业机构参与其中。会上，丹阳市眼镜商会发布“护你‘瞳’行”关爱项目，为受助青少年提供免费的近视防控、验光配镜等服务；南通大学公共卫生学院发布“心悦课堂”关爱服务项目，计划通过线上线下融合的形式开展心悦小课堂、心悦夏令营等活动，为事实孤儿的心理健康贡献力量。

团江苏省委书记司勇在会上指出，要狠抓落实，把“梦想小屋”打造成民生工程、阳光工程，坚持“严”字当头、“细”字入手、“快”字推进，始终把“梦想小屋”的安全和质量摆在首位，严格建设标准，规范建设流程，狠抓工作落实，确保6月底前完成3000间、年底前完成5000间“梦想小屋”的建设任务，切实将实事抓得更实，好事办得更好。

司勇指出，要创新进取，不断提升“梦想改造+”关爱计划的品牌价值、社会价值，在不断完善体制机制、引入专业力量、加强社会合作、注重同媒体合作、突出常态长效方面下足功夫，做到帮扶“365”，实现从“焕新小屋”到“焕新生活”再到“焕新精神”的转变。（记者 李超 李润文）