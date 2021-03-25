说到零食，很多人都会想起饼干、面包、薯片、辣条等，并且孩子们也特别喜欢吃，成年人来不及吃正餐也会用它们来充饥。一般来说，正餐以外的食物都可以叫做零食，而且在零食的选择上也不仅限于饼干、薯片等，科学合理地选择零食也是一门学问。

■ 什么时间吃合适？

比较合适的时间是两餐之间。《中国居民膳食指南》建议吃饭前、后30分钟内不宜吃零食，睡觉前不宜吃零食。然而现在很多人喜欢晚餐到晚睡前的这段时间，边看电视边吃，殊不知我们在看电视的时候，注意力大多集中在电视内容上，会不经意地吃进更多的零食，如果是一些坚果类食品，则很可能摄入过多的热量，经常这样会导致能量过剩，引发肥胖。

■ 吃什么样的零食？

少吃高油、高盐、高糖的零食。曲奇饼干、夹心蛋糕、薯片等好吃的原因就在于脂肪含量多，看其配料表常用的是动物油、棕榈油、氢化植物油等饱和脂肪酸比例高的脂肪；膨化食品中往往含有较多的钠，而较多的钠可能会带来血压升高和其他心血管疾病的风险；糖渍果脯、水果罐头等添加糖的含量很高，还会添加一些食用香精、防腐剂等成分，这些都是导致肥胖的隐形因素。

选择新鲜、天然、易消化的食物。如新鲜水果和能生吃的蔬菜含有丰富的维生素、矿物质和膳食纤维；奶制品、大豆类食物可提供丰富的蛋白质和钙；坚果，如花生、核桃、瓜子等富含蛋白质、多不饱和脂肪酸、矿物质和维生素E；谷类和薯类，如全麦面包、麦片、蒸红薯等也可以做零食。

■ 吃多少合适？

零食量和食用次数均不宜过多。建议每天吃零食不要超过三次；零食的热量占一日总能量摄入的10%以内即可，以免影响正餐的摄入，根据最新2013版《中国居民膳食营养素参考摄入量》，轻体力成年女性一天推荐摄入的热量大约是1800千卡，男性2250千卡，所以零食一天可摄入200千卡左右，当然，如果正餐摄入充足，零食就不能多吃。

合理而有度地吃零食既是一种生活享受，又可为自身提供一定的能量和营养素。