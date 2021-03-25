北京市将开展“迎冬奥 促提升”国际语言环境建设专项行动

记者昨天从北京市外办了解到，为进一步优化首都国际语言环境，更好地服务北京2022年冬奥会和冬残奥会，北京市外办牵头编制了北京市“迎冬奥 促提升”国际语言环境建设专项行动方案。确定五个专项行动13项具体任务，包括为110、119、120、122、999和12345等公共热线提供8语种高质量远程翻译服务，增强公共服务热线外语服务能力等。

专项行动方案明确要推动国际语言环境建设工作全面融入城市规划、建设和管理，融入首都经济社会发展，与各项工作一体推进实施。在冬奥会举办时，实现全市公共场所外语标识准确规范，窗口服务行业外语服务能力大幅提升，城市多语言服务平台全面覆盖，社会各界广泛参与。专项行动方案围绕赛区内外、线上线下、立法执法、监测评估等方面提出工作举措，推动国际语言环境全方位全流程提升，共确定五个专项行动，13项具体任务。

冬奥赛区外语环境提升行动方面，加强赛时国际语言服务保障，实现赛区内外外语服务内容、服务标准无缝衔接；强化京冀国际语言服务联动，推动资源整合，带动张家口赛区及周边地区外语服务环境有效提升。

外语标识规范化提升行动方面，分层分类规范外语标识，重点规范六类公共场所外语标识设置使用情况，确保全覆盖、高质量、零差错；健全外语标识译写规范体系，年内完成《公共场所中文标识英文译写规范》的全部10项标准；加强外语标识常态化管理。搭建外语标识“随手拍”平台，建立监测评估系统，实施动态跟踪、定期排名、督促整改。

城市外语服务能力提升行动方面，为110、119、120、122、999和12345等公共热线提供8语种高质量远程翻译服务，增强公共服务热线外语服务能力；及时译写新出台政策文件，将市政府国际版门户网站打造为一站式集成服务平台，强化政策信息对外服务能力；制定能力提升计划，提升政务服务单位外语服务水平。

国际语言环境法治化提升行动方面，加快国际语言环境建设专项立法，制定实施《北京市国际语言环境建设促进条例》；加强外语标识法治化管理。严格执行《北京市公共场所外语标识管理规定》，设置并定期更新《北京市应当设置外语标识公共场所目录和信息种类》。

引导社会参与行动方面，举办“外语标识全民纠错月”活动，扩大社会参与覆盖面；促进和规范翻译服务行业；鼓励市场主体履行社会责任，加大外语服务供给。（记者 李泽伟）