首届消博会5月举行 部分境外展品可免税购买

一场“消费品的盛会”要来了！昨天，国新办举行新闻发布会介绍，由商务部和海南省人民政府举办的首届中国国际消费品博览会将于5月7日至10日在海口市举行。海南省常务副省长沈丹阳在发布会上介绍，首届消博会招展工作已经结束，预计将成为亚太地区规模最大的精品展。展期内，一定数量、一定金额的境外展品可以享受免税进口和销售。

消博会上能买到哪些好物？

服饰箱包美妆珠宝游艇汽车

上百款新品首发首秀

沈丹阳介绍，首届消博会展览总面积8万平方米，其中国际展区6万平方米，占参展总面积75%，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和综合服务五大专业展区，参展企业630家，参展品牌1165个，来自69个国家和地区，瑞士将担任首届消博会主宾国。国内展区2万平方米，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，以及厦门、大连2个计划单列市正精心组织本地消费精品和中华老字号参展。截至目前，参展企业超过800家，参展品牌超过1000个。

海南国际经济发展局局长韩圣健介绍，对于通过境外空运或者海运进入海南的展品都将经过消杀程序。根据统计，已经有上百款新品将在消博会上首发首秀，涵盖服饰箱包、美妆用品、食品酒饮、珠宝钻石、游艇汽车等20多个品类。

目前，全国各地采购商报名踊跃，数量每日激增。商务部111家全国重点联系零售企业将到会采购；各地正积极组建地方交易团、组织专业采购商参会洽谈；相关全国性商协会积极组织会员企业到会采购；各类境内外免税经营企业、高端零售商贸企业、大型实体商超、商业地产企业、头部电商企业将组团参会，并举办形式多样的采购对接活动。预计展会期间，专业采购商和各省专业客商将超过10000人，观众超过20万人次。

购买展品是否可以免税？

部分境外展品可享受免税进口和销售

不占用海南离岛免税10万元额度

韩圣健还透露，国家有关部门正在制定消博会展品免税政策，展期内一定数量、一定金额的境外展品可以享受免税进口和销售。消博会免税政策和海南离岛免税政策不同，消博会的免税政策游客、岛内居民、参加展会的各方面人群都可以享受，还可以即购即提。而且，消博会的免税不占用海南离岛免税10万元额度，不仅很多贵价商品也在免税范围内，参加消博会的岛外观众还可以到海口、三亚离岛免税店购买10万元额度的免税产品，“届时各个免税店都会开展丰富多样的打折促销活动，是一个非常好的购物机会”。

沈丹阳介绍，为增强展会效应，海南正谋划在海口建设全球消费精品中心项目，为国内外消费精品提供常年展示交易平台，满足全球消费精品企业和品牌参展交易需求。

无法到展览会现场怎么办？

参会电商平台直播带货

“买买买”更方便

首届消博会上，跨境电商、直播带货等新业态新模式将扮演重要角色。

商务部消费促进司司长朱小良说，国内一些知名电商平台将作为专业采购商参会，帮助境外品牌更好开拓中国市场，一些国际电商平台将对接国内消费精品，帮助加快开拓海外市场。一批有影响力的主播将在现场设立直播间，开展直播带货，相关活动信息届时将在消博会官网公布。

“近年来，网购、跨境电商、直播带货等新业态新模式快速发展，为消费者购物提供了新渠道，也优化了国内消费市场供给，在促进境外消费回流、国内消费升级等方面发挥了积极作用。”朱小良说，商务部坚持发展和规范并重，营造创新环境，推动新业态新模式规范健康持续发展。

当前，我国消费市场正逐步恢复。今年1-2月，社会消费品零售总额同比增长33.8%，比2019年同期增长6.4%。商务部副部长王炳南表示，消博会作为创新消费平台，不仅促进供需衔接，也带动餐饮、住宿、交通、旅游等相关产业发展，产生巨大的直接和间接经济效益。“有关机构研究显示，展览业对经济增长的综合拉动系数平均达1:9。消博会作为国家级展会，将会产生消费外溢效益和乘数效应，有效带动和拓展相关产业的消费需求”。（记者 董鑫 赵新培）